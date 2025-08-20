Abinader recibe cartas credenciales de siete nuevos embajadores

Bartolo García

El presidente Luis Abinader recibió este miércoles en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional las cartas credenciales de siete nuevos representantes diplomáticos acreditados en la República Dominicana.

El acto contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y el canciller Roberto Álvarez, quienes acompañaron al jefe de Estado en la ceremonia oficial de recepción de los diplomáticos.

Los nuevos embajadores provienen del Reino de España, la República del Congo, la República de Albania, la República de Azerbaiyán, la Federación de Malasia, la República de Kenia y la República de Polonia, todos con una reconocida trayectoria en organismos multilaterales y misiones bilaterales.

La primera en entregar sus credenciales fue la embajadora del Reino de España, Lorea Arribalzaga Ceballos, con una carrera diplomática iniciada en 2001. Ha ocupado cargos en Italia, Ecuador, Costa Rica y recientemente en Eslovaquia. Además, cuenta con formación en Comercio Exterior y Liderazgo en Gestión Pública.

Seguidamente, formalizó su presentación la embajadora de la República del Congo, Rosalie Kama Niamayoua, doctora en Química y actual decana del Grupo Diplomático Africano en Cuba. Desde 2018 ha representado a su país en La Habana y mantiene acreditaciones concurrentes en Nicaragua y Costa Rica.

El tercer turno correspondió al embajador de Albania, Ervin Bushati, quien también funge como representante de su nación en Estados Unidos y varios países de la región. Fue miembro del Parlamento albanés entre 2013 y 2021, con experiencia en política exterior y finanzas públicas.

Posteriormente, entregó sus credenciales el embajador de Azerbaiyán, Rusla Novruz oghlu Rzayev, con formación académica en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo. Su carrera incluye destinos en Argentina, Italia, Uruguay y Cuba, destacándose en temas de cooperación política y de seguridad.

En representación de la Federación de Malasia, presentó sus credenciales Muhammad Radzi Bin Jamaludin, con una amplia carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. Ha ejercido funciones en misiones en Nigeria, Chile, Alemania, Canadá, Singapur y Cuba, especializándose en asuntos consulares y de cooperación bilateral.

De igual forma, la embajadora de Kenia, Everlyne Nwenda Karisa, formalizó su llegada al país. Posee una maestría en Estudios de Género y Desarrollo y una licenciatura en Antropología. Desde 2024 es embajadora en Cuba y ahora también acreditada en Santo Domingo.

Finalmente, cerró la ceremonia la embajadora de Polonia, Jolanta Janek, doctora en Economía con una extensa carrera en el servicio exterior de su nación. Ha ocupado cargos en Roma, Malta y en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y se desempeñaba como ministra plenipotenciaria en el Departamento de Política Europea desde 2019.

El presidente Abinader destacó la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales con cada uno de estos países, resaltando que la República Dominicana mantiene una política exterior de apertura, cooperación y respeto mutuo.

La presencia de estos nuevos embajadores abre una etapa de consolidación de vínculos en materia de comercio, cultura, educación y cooperación técnica, ámbitos en los que la Cancillería dominicana busca impulsar acuerdos estratégicos.

El acto concluyó con la toma oficial de fotografías y el compromiso de los diplomáticos de profundizar los lazos de amistad entre la República Dominicana y sus respectivas naciones.

