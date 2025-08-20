Abinader recibe a Miss Universo y Miss República Dominicana en Palacio Nacional

Bartolo García

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña recibieron este martes en el Palacio Nacional a la Miss Universo 2024, María Victoria Kjær, y a la Miss República Dominicana Universo 2025, Jennifer Ventura, en una visita de cortesía que estuvo marcada por la elegancia y el orgullo nacional.

El encuentro tuvo lugar en el salón privado de la casa de gobierno a las 3:00 de la tarde, donde ambas reinas de belleza compartieron con el mandatario y la vicemandataria en un ambiente de cordialidad.

La presencia de la Miss Universo y de la representante dominicana fue valorada como un acontecimiento que refuerza la imagen internacional del país, al tiempo que resalta el talento de las mujeres que se destacan en escenarios globales.

En la actividad también estuvieron presentes la directora de la franquicia Miss Universo República Dominicana, Magali Febles; el empresario artístico George Nader; y la señora María José Undxa, quienes acompañaron a las reinas en la visita oficial.

La Miss Universo 2024, María Victoria Kjær Theilvig, es una modelo y reina de belleza danesa que se convirtió en la primera representante de Dinamarca en ganar la corona universal. Su triunfo en 2024 marcó un hito histórico para su país.

Kjær, nacida en Søborg, al sureste de Copenhague, es además bailarina profesional, empresaria y aspirante a abogada, lo que la convierte en una figura polifacética con proyección en distintos ámbitos más allá del modelaje.

Por su parte, la recién electa Miss República Dominicana Universo 2025, Jennifer Ventura, representará al país en la próxima edición del certamen internacional. Ventura proviene de la provincia Barahona, al sur del país, y fue coronada tras un proceso competitivo que despertó gran entusiasmo en el público.

Durante la recepción, el presidente Abinader y la vicepresidenta Peña subrayaron la importancia de que la República Dominicana continúe proyectándose en escenarios internacionales, no solo a través del deporte o la cultura, sino también mediante certámenes de prestigio como Miss Universo.

El jefe de Estado destacó que figuras como Jennifer Ventura y María Victoria Kjær contribuyen a fortalecer la marca país y a mostrar al mundo el talento que nace en la región caribeña. “Ellas son embajadoras de valores, disciplina y esfuerzo”, expresó.

La vicepresidenta Peña, por su parte, resaltó el papel inspirador que ejercen estas jóvenes para miles de niñas y adolescentes que sueñan con alcanzar metas importantes. “El ejemplo de ellas demuestra que con preparación y determinación se puede llegar lejos”, indicó.

El encuentro concluyó con un mensaje de reconocimiento a la labor de la franquicia nacional, dirigida por Magali Febles, que durante años ha impulsado la formación y proyección de talentos dominicanos en el escenario de la belleza universal.

La visita de cortesía en el Palacio Nacional reafirma la conexión entre los logros individuales de las reinas de belleza y el orgullo colectivo de un país que celebra cada triunfo en el ámbito internacional como una victoria propia.

Este acto, cargado de simbolismo y elegancia, dejó claro que República Dominicana valora el talento, la proyección y el esfuerzo de quienes representan la nación en escenarios globales.

