Abinader reafirma apoyo a la diáspora durante encuentro con dominicanos en París

Bartolo García

PARÍS, FRANCIA.– El presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con dominicanos residentes en París, donde reafirmó el compromiso de su gobierno de continuar creando oportunidades y fortaleciendo los vínculos con la diáspora.

Durante el conversatorio, que reunió a cerca de un centenar de jóvenes, el mandatario escuchó inquietudes y propuestas relacionadas con temas como educación, inteligencia artificial, cultura, vivienda y participación política.

Abinader destacó que su gestión trabaja de manera constante para ofrecer soluciones que respondan a las necesidades de los dominicanos en el exterior, facilitando su integración y desarrollo sin perder el vínculo con el país.

En ese sentido, anunció que evaluarán la posibilidad de establecer una oficina del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) en Francia, así como la creación de una Casa de la Cultura, con el objetivo de fortalecer la identidad y la integración comunitaria.

El canciller Roberto Álvarez respaldó estas iniciativas y aseguró que el presidente ha impulsado una transformación del servicio exterior dominicano, haciéndolo más cercano y eficiente.

Asimismo, el embajador en Francia, David Puig, destacó el crecimiento y dinamismo de la comunidad dominicana en ese país, que supera las ocho mil personas y mantiene un fuerte compromiso con su desarrollo.

El jefe de Estado también recordó que los dominicanos en el exterior pueden acceder a programas como Beca Tu Futuro y facilidades para la adquisición de viviendas en el país, reiterando que el gobierno continuará trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.