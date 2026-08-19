Abinader ratifica autoridades del Banco Central y designa nuevo inspector de la Policía Nacional

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader confirmó a Héctor Valdez Albizu como gobernador del Banco Central de la República Dominicana y a Clarissa de la Rocha como vicegobernadora, mediante el Decreto núm. 575-26, manteniendo así a ambos funcionarios al frente de la principal institución responsable de la política monetaria del país.

La disposición presidencial fue emitida este miércoles 19 de agosto de 2026, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República y en la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, que contiene las disposiciones relacionadas con el funcionamiento y las autoridades del sistema monetario y financiero dominicano.

Con la decisión del Poder Ejecutivo, Valdez Albizu continuará desempeñándose como gobernador del Banco Central, mientras que De la Rocha permanecerá en la posición de vicegobernadora. La ratificación garantiza la continuidad de las actuales autoridades en la conducción de la institución monetaria.

El Decreto núm. 575-26 dispone además que la decisión sea comunicada a la Junta Monetaria, el Banco Central, el Ministerio de Administración Pública, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, así como a las demás instituciones correspondientes para fines de conocimiento y ejecución.

El general Martín Miguel Tapia Sánchez

En otra disposición relacionada con los movimientos realizados en instituciones del Estado, el presidente Abinader designó al general Martín Miguel Tapia Sánchez como nuevo inspector general de la Policía Nacional, mediante el Decreto núm. 574-26, fechado el 18 de agosto de 2026.

La designación de Tapia Sánchez se produce en medio de los recientes cambios realizados en la estructura de mando de la Policía Nacional, luego de que el Poder Ejecutivo dispusiera nuevos nombramientos dentro de la institución del orden como parte de los movimientos efectuados en distintas dependencias gubernamentales.

El decreto que designa al nuevo inspector general fue remitido al Ministerio de Interior y Policía y a la Dirección General de la Policía Nacional para su conocimiento y ejecución. Con ambas disposiciones, el presidente Abinader continúa definiendo y ratificando autoridades en áreas estratégicas de la administración pública y de los organismos de seguridad del Estado.