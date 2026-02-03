Abinader proyecta a República Dominicana en la Cumbre Mundial de Gobiernos como destino confiable para invertir

Bartolo García

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, participó este martes en la ceremonia inaugural de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026, un escenario de alto nivel que reúne a líderes políticos, empresariales y expertos para debatir sobre el futuro de la gobernanza global.

La apertura del evento estuvo presidida por Su Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, junto a jefes de Estado, jefes de Gobierno y más de 500 ministros de distintas naciones.

La presencia del mandatario dominicano en este foro internacional proyecta al país como una nación con estabilidad institucional, visión de futuro y capacidad para integrarse activamente en los espacios donde se definen políticas públicas de impacto global.

Tras su participación en las actividades inaugurales, el presidente Abinader ofreció una entrevista al canal Abu Dhabi TV, como parte de los intercambios con medios internacionales acreditados en la cumbre.

Durante la entrevista, el jefe de Estado destacó la estabilidad democrática, el respeto al Estado de derecho y la fortaleza institucional como factores determinantes para la atracción de inversiones extranjeras.

Abinader invitó de manera especial a los inversionistas de los Emiratos Árabes Unidos a explorar oportunidades en sectores como turismo, zonas francas, industria, agricultura y tecnología.

Señaló que la República Dominicana puede servir como puerta de entrada a un mercado regional dinámico y competitivo, reafirmando que el país está abierto a la inversión y a la creación de alianzas estratégicas.

“Hay mucho que podemos hacer juntos”, expresó el mandatario, al asegurar que el país está preparado para desarrollar grandes proyectos con socios internacionales.

El presidente manifestó su entusiasmo por participar en la cumbre, subrayando la importancia de compartir los avances logrados por la República Dominicana y aprender de las experiencias de otras naciones.

Recordó que durante la pandemia de COVID-19 el país tuvo que innovar frente a un escenario sin precedentes, destacando que fue el tercer país en aplicar la combinación de dos vacunas, una estrategia que calificó como exitosa.

Asimismo, resaltó la implementación de programas sociales dirigidos a jóvenes de entre 14 y 24 años que habían abandonado la escuela, contribuyendo a reducir riesgos sociales y ampliar oportunidades.

En la entrevista, Abinader también abordó desafíos globales como el cambio climático, señalando que, aunque la República Dominicana no es un gran emisor de contaminación, sí es de los países más vulnerables a los efectos del calentamiento global.

El mandatario destacó además la necesidad de continuar invirtiendo en seguridad, tecnología y fortalecimiento institucional para enfrentar el crimen internacional, al tiempo que se impulsa una economía cada vez más diversificada.

Indicó que el crecimiento económico debe ir acompañado de avances sociales, resaltando que la pobreza se ha reducido a uno de los niveles más bajos de la región y que en el último año el país alcanzó más de 5 mil millones de dólares en inversión extranjera.

Abinader subrayó que la llegada de 11.5 millones de turistas es resultado de políticas públicas coherentes que impactan de manera directa la economía y la calidad de vida de la población.

Como parte de su agenda oficial en la cumbre, el presidente participa en reuniones bilaterales, mesas de trabajo y paneles de alto nivel, además de encuentros con la diáspora dominicana residente en los Emiratos Árabes Unidos, reafirmando el compromiso del Gobierno con los dominicanos en el exterior.