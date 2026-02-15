Abinader proclama al PRM como la fuerza política que transformó la República Dominicana

Bartolo García

El presidente Luis Abinader afirmó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se ha convertido en el motor de cambio más efectivo y auténtico de la República Dominicana, al demostrar que es posible hacer política para servir, gobernar con transparencia y cumplirle al pueblo.

Durante el acto de celebración del 11.º aniversario del PRM en la Gran Arena del Cibao, el mandatario destacó que la organización ha sido el instrumento que ha impulsado una nueva forma de ejercer el poder, basada en principios, compromiso ciudadano y responsabilidad institucional.

Abinader exhortó a la militancia perremeísta a asumir un rol activo como defensores de la democracia y guardianes de las instituciones públicas, señalando que sin institucionalidad no existen derechos y sin democracia no hay futuro para la nación.

En ese sentido, enfatizó que cada dirigente y funcionario debe cuidar los recursos del Estado, advirtiendo que quien participe en actos de corrupción traiciona los valores fundamentales del PRM y daña la confianza del pueblo.

Al referirse a la oposición, el jefe de Estado sostuvo que mientras otros promueven confusión y retroceso, el PRM ofrece estabilidad, soluciones y esperanza, marcando una diferencia clara en la forma de hacer política en el país.

Abinader aseguró que la República Dominicana está cambiando ahora y para siempre, gracias a una gestión que prioriza resultados reales, desarrollo sostenible y fortalecimiento de las instituciones públicas.

Ante miles de simpatizantes que abarrotaron el recinto, el presidente recordó que millones de ciudadanos apostaron por una política decente, honesta y cercana, que hoy se refleja en obras, crecimiento económico y mayor credibilidad del Estado.

Indicó que el cambio impulsado por el PRM no se limita a cifras, sino que transforma generaciones mediante inversiones en infraestructura, estabilidad macroeconómica y una gestión pública más transparente.

Asimismo, señaló que sectores de la oposición viven anclados al pasado, intentando regresar a prácticas que el pueblo dominicano ya rechazó, marcadas por privilegios, impunidad y abuso de poder.

El mandatario reiteró que el PRM es un proyecto político de largo plazo, construido sobre causas y soluciones, no sobre caudillismos ni intereses particulares.

Resaltó el esfuerzo de la militancia que sostuvo al partido en tiempos difíciles, destacando a quienes trabajaron desde las comunidades, organizaron estructuras y defendieron los ideales del cambio sin buscar protagonismo.

Abinader afirmó que la fortaleza del PRM radica en su gente y en la unidad, asegurando que juntos han demostrado ser una fuerza invencible al servicio del desarrollo nacional.

Recordó que, aun en medio de crisis globales, pandemia y fenómenos naturales, el gobierno ha mantenido el rumbo del crecimiento, la estabilidad institucional y la atención directa a las necesidades ciudadanas.

Finalmente, explicó que la transformación del Estado continúa profundizándose sobre tres pilares fundamentales: institucionalidad sólida, desarrollo económico sostenible y bienestar social, destacando como logro histórico el blindaje constitucional que impide la reelección indefinida y fortalece la democracia dominicana.

