Abinader preside graduación de 40 nuevos cadetes de la Fuerza Aérea Dominicana

Bartolo García

Santo Domingo Este.– El presidente Luis Abinader encabezó este viernes la vigésima cuarta promoción de cadetes de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), donde 40 nuevos oficiales —34 hombres y 6 mujeres— culminaron cuatro años de formación académica y militar, obteniendo el título de Licenciados en Ciencias Aeronáuticas y el rango de segundo teniente.

El acto solemne, realizado en la explanada de la Academia Aérea, inició con los honores militares correspondientes a la investidura presidencial. El graduando Rolfi Alexander Ramírez Ortiz estuvo a cargo del recibimiento, acompañado del toque de atención presidencial, la orden de presente en armas y la tradicional salva de 21 cañonazos.

El ambiente ceremonial marcó el inicio de una jornada en la que se reconoció el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de los nuevos oficiales, quienes representan la nueva generación de líderes que fortalecerán la defensa nacional y el sistema aeronáutico militar.

El discurso de orden estuvo a cargo del director de la Academia Aérea, coronel piloto Francisco Antonio de los Santos Álvarez, quien resaltó la preparación integral de los graduandos y su dedicación a lo largo de los años de estudio, afirmando que la institución forma oficiales bajo los principios de liderazgo, integridad y servicio a la Patria.

Durante su intervención, De los Santos Álvarez destacó los avances institucionales logrados bajo la gestión del presidente Abinader, como la adquisición de aeronaves AW-169, la modernización organizacional y operativa, la instalación de una nueva torre de control equipada con sistemas de comunicación militares, y el desarrollo del ensamblaje de aeronaves TP-75 Dulus, un hito en la aviación militar dominicana.

Subrayó que estos logros consolidan la capacidad operativa de la Fuerza Aérea, permitiendo una respuesta más rápida y eficiente ante escenarios de seguridad nacional, protección del espacio aéreo y asistencia humanitaria. “Todo esto ha sido posible gracias al apoyo incondicional del señor Presidente”, expresó.

El director también explicó que los cadetes se formaron en áreas especializadas como pilotaje, mantenimiento aeronáutico y operaciones en superficie, complementadas con cursos en inteligencia militar, derechos humanos, seguridad aeroportuaria, infantería y protección a dignatarios.

Asimismo, destacó que la promoción alcanzó el campeonato de los Juegos Deportivos Interacadémicos 2025, demostrando disciplina, espíritu de cuerpo y excelencia física.

En su mensaje a los graduandos, De los Santos Álvarez enfatizó que cada amanecer de entrenamiento y cada noche de estudio representan batallas ganadas en el campo del esfuerzo personal, invitándolos a servir con honor y compromiso en todas sus misiones.

La ceremonia incluyó el traspaso de mando de guardia, el traspaso de la guardia de banderas y los actos protocolarios que caracterizan las tradiciones militares de la institución.

La invocación religiosa y bendición de los anillos estuvo a cargo del capellán, reverendo coronel Domingo Figueroa, quien exhortó a los nuevos oficiales a cumplir su labor con rectitud y respeto por la vida humana.

El presidente Abinader tomó el juramento de honor, y posteriormente entregó los sables de mando y las insignias correspondientes a las especialidades de Piloto Aviador, Técnico en Mantenimiento de Aeronaves y Paracaidismo Militar.

Los graduandos entonaron el Himno de la Fuerza Aérea, reafirmando su fidelidad institucional y su compromiso con la República Dominicana.

Durante el acto, el mandatario recibió una maqueta conmemorativa que ilustra el recorrido histórico de aeronaves dominicanas por América Latina, así como una chaqueta emblemática utilizada por los pilotos como muestra de reconocimiento.

Como cierre del protocolo, Abinader firmó el libro de visitas oficiales acompañado del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Onofre Fernández, del comandante general de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, y otras altas autoridades del sector militar y educativo.

Entre los presentes también se encontraban el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín; el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; los comandantes generales de la Armada, el Ejército y altos mandos de las Fuerzas Armadas, quienes respaldaron la trascendencia de este nuevo paso en la profesionalización militar del país.