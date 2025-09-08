Abinader presenta estrategia integral anticorrupción y habilita portal digital de denuncias

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader reafirmó este lunes la firmeza de su gobierno en la lucha contra la corrupción administrativa, presentando una estrategia nacional con seis ejes prioritarios y anunciando la puesta en marcha de un portal digital de denuncias para que los ciudadanos puedan reportar irregularidades de forma anónima.

Durante su alocución en LA Semanal con la Prensa, el mandatario destacó que, por primera vez en la historia del país, la corrupción se reconoce como delito autónomo en el Código Penal, lo que permitirá sancionar toda conducta que afecte los bienes del Estado sin necesidad de asociarla a otras infracciones.

El plan, desarrollado en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), se enmarca en la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), que busca fortalecer la confianza ciudadana y promover una cultura de integridad en el sector público.

El presidente @LuisAbinader informó hoy que la investigación que se lleva a cabo en SENASA no llegó por denuncia externa, sino que fue el gobierno en noviembre de 2024 que hizo la solicitud.



📍La Semanal, Palacio Nacional. pic.twitter.com/VOUHdhtdob — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) September 9, 2025

Como parte de esta estrategia, se lanzó la campaña nacional “Protegiendo lo Nuestro”, que se implementará en todas las instituciones estatales para capacitar a funcionarios, empleados y ciudadanos en la prevención, detección y denuncia de actos corruptos.

El nuevo portal de denuncias, disponible en www.denunciaspepca.pgr.gob.do, permitirá a cualquier persona reportar hechos de corrupción de manera segura y anónima, garantizando la confidencialidad del denunciante.

La ENIP se articula en torno a cuatro pilares fundamentales: prevención de riesgos de corrupción; instituciones más abiertas, éticas y responsables; mayor transparencia y control de los recursos públicos; y cumplimiento de estándares internacionales.

Estos pilares se traducen en seis ejes estratégicos: transparencia y gobierno abierto, calidad democrática, administración y servicios públicos, contrataciones y APP, control y fiscalización de recursos públicos, e integridad en la justicia y lucha contra la impunidad.

En el ámbito de las contrataciones públicas, el presidente subrayó que se sancionará el otorgamiento irregular de contratos, la alteración de precios y los pagos por obras inexistentes, con penas de 3 a 10 años de prisión, multas y devolución de fondos malversados.

Hoy, durante el encuentro #LASemanal, el presidente @LuisAbinader reiteró su compromiso en la lucha contra la corrupción y precisó que quien cometa un acto de corrupción debe tener claro que el gobierno será el primero en notificarlo ante el Ministerio Público. pic.twitter.com/nlnogSHZHl — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) September 9, 2025

En cuanto al peculado, desfalco y prevaricación, las sanciones incluyen prisión de hasta 10 años, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, multas del doble del monto sustraído y el pago de hasta 60 salarios mínimos.

El mandatario también enfatizó la responsabilidad penal de las empresas, que podrán recibir multas de hasta 200 salarios mínimos, la prohibición de contratar con el Estado por hasta 10 años y el decomiso de bienes y ganancias ilícitas.

Otro punto clave es el combate al enriquecimiento ilícito y la omisión en declaraciones juradas, con sanciones que incluyen decomiso de bienes, inhabilitación para ocupar cargos públicos y prisión de hasta 10 años.

Además, delitos como el soborno, tráfico de influencias, abuso de funciones y uso indebido de información privilegiada tendrán consecuencias penales, administrativas y económicas severas.

“La corrupción ya no será tolerada como antes. Hoy es un delito autónomo con sanciones claras y severas. Queremos que la ciudadanía confíe en que cada peso público será utilizado para el bienestar colectivo y no para bolsillos particulares”, expresó Abinader.

Con estas medidas, el gobierno dominicano busca enviar un mensaje de determinación y confianza, alineando al país con los estándares internacionales de lucha anticorrupción y fortaleciendo la institucionalidad democrática.

#eljacaguero #LuisAbinader #CorrupciónRD #Transparencia #GobiernoRD