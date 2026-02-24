Abinader pone en marcha Comité Gestor del Jardín Botánico de San Juan para impulsar conservación y desarrollo sostenible

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader juramentó este martes a los miembros que integrarán el Comité Gestor del Jardín Botánico de San Juan de la Maguana, una iniciativa orientada a fortalecer la conservación ambiental, la educación científica y el desarrollo sostenible en la provincia San Juan.

El acto se realizó en el Salón Embajadores del Palacio Nacional y marcó el inicio formal de los trabajos de planificación y organización del nuevo espacio ecológico, concebido como un centro de investigación, preservación de especies y formación ambiental.

El comité será presidido por monseñor Tomás Alejo Concepción, obispo de la Diócesis de San Juan, quien agradeció la confianza del Gobierno y destacó la importancia histórica de este proyecto para toda la región Sur del país.

Alejo Concepción valoró que la gestión del presidente Abinader continúe sentando bases académicas, sociales y económicas para el progreso de la zona, señalando que el Jardín Botánico representa un acto de justicia para San Juan y sus comunidades.

Durante la ceremonia también fueron juramentados el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, la gobernadora provincial Ana María Castillo, el director de Bienes Nacionales Rafael Burgos Gómez y el alcalde de San Juan de la Maguana Lenin de la Rosa.

Asimismo, forman parte del comité representantes de instituciones botánicas, cooperativas y universidades, entre ellas el Jardín Botánico Nacional, el Jardín Botánico de Santiago, la Universidad ISA, la UFHEC y el Centro Universitario Regional del Oeste de la UASD.

En el encuentro se dio lectura al Decreto 38-26, mediante el cual el Poder Ejecutivo declaró de alto interés público la creación del Jardín Botánico de San Juan de la Maguana como proyecto estratégico para la conservación ecológica y el desarrollo territorial.

La disposición establece que el Comité Gestor será responsable de coordinar todas las acciones necesarias para la puesta en marcha del jardín, garantizando transparencia, participación institucional y una correcta administración de los recursos públicos.

Entre sus principales funciones figura la elaboración del Plan Maestro preliminar en un plazo máximo de tres meses, documento que definirá las etapas de construcción, programas científicos, áreas educativas y líneas de investigación.

El proyecto busca convertirse en un espacio para la preservación de especies endémicas y nativas, así como en un centro de formación ambiental para estudiantes, investigadores y comunidades de toda la región Sur.

Las autoridades resaltaron que este jardín botánico fomentará la conciencia ecológica, el turismo científico y la protección de los recursos naturales, integrando desarrollo económico con sostenibilidad.

Con esta juramentación, el Gobierno reafirma su compromiso con una visión de país que prioriza la educación ambiental, la investigación y el cuidado del patrimonio natural para las generaciones presentes y futuras.