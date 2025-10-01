Abinader pide fortalecer el trabajo digno como motor de desarrollo en las Américas

Bartolo García

Punta Cana, RD. – El presidente Luis Abinader hizo un llamado a los países de la región a construir un modelo en el que el trabajo sea sinónimo de dignidad, justicia y prosperidad compartida, durante la apertura de la 20ª Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Punta Cana.

El mandatario dominicano afirmó que el verdadero desarrollo no puede medirse únicamente en cifras de crecimiento económico, sino en la capacidad de los Estados de garantizar mejores condiciones de vida a sus trabajadores.

“El trabajo es identidad, dignidad y libertad. Es el motor del progreso de las familias, de las comunidades y de las naciones”, subrayó el jefe de Estado ante representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores del continente.

En su discurso, Abinader destacó que en América Latina y el Caribe más de 300 millones de personas forman parte de la fuerza laboral, pero casi la mitad trabaja en la informalidad, sin seguridad social ni derechos garantizados.

“Estamos aquí porque sabemos que el verdadero desarrollo no se mide solo en crecimiento económico, sino en la calidad de vida de quienes trabajan y producen”, insistió el presidente.

El mandatario compartió la experiencia dominicana, resaltando la creación de más de 200 mil empleos formales después de la pandemia, el incremento del poder adquisitivo de los salarios reales y el hecho histórico de que el salario mínimo cubre en promedio la canasta básica en sectores clave.

En materia de turismo, destacó que el país recibió más de 11 millones de visitantes en 2024, lo que generó 750 mil empleos directos y 870 mil indirectos, consolidando al sector como una de las principales fuentes de oportunidades laborales.

Resaltó además la labor del INFOTEP, institución que desde 2020 ha capacitado a más de 3.5 millones de personas en áreas relacionadas con la transformación digital, las energías renovables, la industria 4.0 y el nearshoring.

Abinader señaló que la igualdad de género y la inclusión juvenil deben ser ejes prioritarios. Recordó que solo el 47% de las mujeres participa en el mercado laboral frente al 72% de los hombres, calificando esta brecha como injusta e ineficiente para la competitividad regional.

En ese sentido, defendió la necesidad de que la 20ª Reunión Regional de la OIT sea una plataforma para impulsar políticas sobre creación de empleo, protección social, transición justa frente al cambio climático y digitalización, y mejora continua de competencias.

El mandatario reiteró que la República Dominicana trabaja con la estrategia Meta RD 2036, que busca duplicar el tamaño de la economía en poco más de una década, garantizando que ese crecimiento se traduzca en movilidad social, expansión de la clase media y reducción de la pobreza.

“El trabajo no es solo una política económica. Es una filosofía de gobierno y una ética de vida. Cada empleo creado es un acto de justicia y cada trabajador protegido es una victoria de la democracia”, expresó.

De su lado, el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, calificó a Abinader como un líder visionario, destacando su enfoque progresista basado en sostenibilidad, inclusión y justicia social, al tiempo que agradeció a la República Dominicana por acoger este encuentro regional.

La jornada inaugural también contó con la participación del ministro de Trabajo, Eddy Olivares; la vicepresidenta empleador de la reunión, Laura Peña Izquierdo; y el secretario general de la CSA, Rafael Freire, además de autoridades legislativas, sindicales y gubernamentales de todo el país.

