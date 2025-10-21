Abinader ordena suspensión de docencia y labores por 48 horas ante impacto de tormenta Melissa

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El presidente Luis Abinader dispuso la suspensión de la docencia y de las labores en los sectores público y privado por 48 horas en las provincias del Gran Santo Domingo y el litoral sur del país, como parte de las medidas preventivas adoptadas ante la amenaza de la tormenta tropical Melissa, que se desplaza por el mar Caribe con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

Durante una reunión de emergencia encabezada en el Palacio Nacional, el mandatario instruyó la suspensión de las actividades desde la 1:00 de la tarde de este miércoles 22 hasta el jueves 23 de octubre, con el objetivo de preservar la vida y seguridad de la población ante los efectos del fenómeno atmosférico.

La disposición aplica para las provincias en alerta roja, que incluyen el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan, donde se esperan acumulados de lluvias de entre 200 y 300 milímetros en las próximas 48 horas, según el Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET).

El jefe de Estado explicó que, en caso de que nuevas demarcaciones sean elevadas a alerta roja, la suspensión de labores en las instituciones públicas se aplicará de inmediato, con el mismo carácter preventivo. “La prioridad del Gobierno es la vida de los dominicanos. Las instituciones estarán listas para actuar ante cualquier emergencia”, expresó Abinader.

Asimismo, los titulares de órganos y empresas públicas podrán establecer horarios especiales para garantizar la continuidad de servicios esenciales, como energía, agua, salud, seguridad y asistencia social, evitando interrupciones críticas en las áreas más vulnerables.

Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que se mantienen activados 1,455 albergues temporales en 14 provincias bajo alerta amarilla, especialmente en comunidades cercanas a ríos, cañadas y zonas de drenaje deficiente, donde podrían producirse inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Además de las provincias en rojo, el COE detalló que se encuentran en alerta amarilla territorios como La Vega, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Monseñor Nouel y San Juan, mientras que permanecen en alerta verde Sánchez Ramírez, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hato Mayor, Independencia, Santiago y El Seibo.

La tormenta tropical Melissa, formada el martes en aguas del mar Caribe, mantiene su trayectoria hacia el oeste-noroeste, generando condiciones adversas para República Dominicana, Haití y Jamaica. Los vientos sostenidos superan los 85 km/h, con ráfagas más intensas en zonas montañosas y costeras.

El presidente Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y de titulares de instituciones de seguridad, energía, obras públicas, educación y salud, revisó los planes de contingencia para asegurar una respuesta coordinada ante los posibles efectos del ciclón.

Durante la sesión, el mandatario instruyó al Ministerio de Educación (MINERD) a mantener comunicación constante con los directores distritales para garantizar la protección de las instalaciones escolares y suspender todo tipo de actividades académicas y extracurriculares.

El COE y el Ministerio de Defensa mantendrán vigilancia permanente en las zonas de alto riesgo, con despliegue de unidades de la Defensa Civil, el Ejército, la Armada y la Policía Nacional, que reforzarán los operativos de evacuación y asistencia en las comunidades vulnerables.

El presidente Abinader reiteró su llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios. “Es momento de actuar con prudencia y disciplina. Cada medida que tomamos tiene un solo propósito: salvar vidas y prevenir tragedias”, afirmó.

El Gobierno informó que continuará en sesión permanente, monitoreando la evolución de la tormenta Melissa y adoptando nuevas disposiciones según el desarrollo de las condiciones meteorológicas. “El Estado está preparado, pero necesitamos la colaboración de todos”, concluyó el mandatario.

