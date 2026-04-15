Abinader ordena solución definitiva en Los Platanitos tras impacto de lluvias

Bartolo García

El presidente Luis Abinader continuó este martes sus recorridos de supervisión por comunidades afectadas por las recientes lluvias, visitando el sector Los Platanitos, en el Distrito Nacional, donde escuchó las inquietudes de más de 200 familias impactadas.

Los Platanitos tras impacto de lluvias

Durante la visita, el mandatario instruyó trabajar en una solución definitiva a la laguna que por más de 40 años afecta a esta comunidad cada vez que se registran fuertes precipitaciones, convirtiéndose en un problema recurrente para los residentes.

Nos encontramos junto al presidente @luisabinader supervisando la cañada de Los Platanitos, viendo de cerca la situación y escuchando a las familias.



Esto no puede esperar más. Por eso, el presidente y yo estamos enfocados en buscarle una solución definitiva, con responsabilidad… pic.twitter.com/6b0NfBd8Ul — CarolinaMejiaG (@CarolinaMejiaG) April 14, 2026

“Entre la alcaldesa y yo vamos a buscar una solución definitiva. Hemos solucionado situaciones similares y lo seguiremos haciendo”, expresó el jefe de Estado, reafirmando el compromiso del Gobierno con la seguridad de estas familias.

El presidente también destacó que el Estado cuenta con los recursos necesarios para enfrentar este tipo de situaciones, subrayando que la prioridad es garantizar la tranquilidad y el bienestar de las comunidades vulnerables.

Asimismo, reiteró el llamado a la población a mantenerse alerta ante las lluvias pronosticadas y a tomar conciencia de que estos fenómenos podrían intensificarse debido al cambio climático.

De su lado, la alcaldesa Carolina Mejía informó que se trabaja en la limpieza de los filtrantes existentes y anunció la construcción de dos nuevos filtrantes en una primera etapa, con planes de ampliación en fases posteriores.

Los comunitarios valoraron la rápida intervención de las autoridades, destacando que el nivel del agua llegó a afectar viviendas y negocios, alcanzando incluso el segundo nivel en algunas edificaciones.

En cuanto a la asistencia social, el mandatario explicó que ya se distribuyen raciones alimenticias y que la entrega de enseres y electrodomésticos iniciará una vez cesen las lluvias para evitar nuevas pérdidas.

El recorrido forma parte de una agenda más amplia que ha llevado al presidente a supervisar otras zonas como Los Alcarrizos y provincias del norte, donde equipos del Gobierno continúan desplegados ofreciendo apoyo directo a las familias afectadas.

Durante la jornada, Abinader estuvo acompañado por autoridades y representantes comunitarios, reafirmando la presencia activa del Gobierno en el territorio y su compromiso de dar respuestas oportunas ante emergencias.