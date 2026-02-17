Abinader nombra nuevo jefe de la Policía Nacional tras ascender a Andrés Modesto Cruz Cruz

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El presidente Luis Abinader dispuso el ascenso del general Andrés Modesto Cruz Cruz al rango de mayor general y su designación como nuevo director general de la Policía Nacional de la República Dominicana, mediante el Decreto núm. 111-26.

La decisión se ampara en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que facultan al jefe de Estado a nombrar al titular de la institución entre los oficiales generales activos.

Con el mismo decreto quedó derogado el artículo 1 del Decreto núm. 557-23, formalizando así la transición en la dirección del principal cuerpo de seguridad ciudadana del país.

En la disposición también se colocó en honrosa situación de retiro al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien cesa en sus funciones como director general de la Policía Nacional y pasa a desempeñarse como asesor del presidente en materia policial.

El nuevo director general, Andrés Modesto Cruz Cruz, cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el ejercicio de funciones estratégicas vinculadas al control interno, supervisión operativa y gestión administrativa.

Hasta el momento de su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional, cargo que ocupó desde el año 2023, donde lideró procesos de fiscalización y fortalecimiento de la disciplina institucional.

Anteriormente, Cruz Cruz ocupó posiciones clave como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, así como director de Control Interno.

En el plano académico es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.

Su preparación profesional incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional.

Parte de su formación se desarrolló en capacitaciones con organismos de seguridad de Estados Unidos, Israel y Colombia, fortaleciendo su visión estratégica en temas de seguridad moderna.

A lo largo de su carrera ha sido reconocido con múltiples condecoraciones, entre ellas la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría, además de distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la propia Policía Nacional.

Con este nombramiento, el Gobierno reafirma su apuesta por fortalecer la institucionalidad policial, la profesionalización del cuerpo del orden y la continuidad de los procesos de reforma y modernización en materia de seguridad ciudadana.