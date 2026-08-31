Abinader nombra a Víctor Cedeño Brea al frente de la Superintendencia de Bancos

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader designó a Víctor Livio Emmanuel Cedeño Brea como nuevo superintendente de Bancos de la República Dominicana, como parte de las disposiciones adoptadas por el Poder Ejecutivo para la dirección del organismo encargado de la supervisión del sistema financiero nacional.

El nombramiento está contenido en el Decreto número 606-26, emitido este lunes 31 de agosto de 2026 por el mandatario, mediante el cual queda formalizada la designación de Cedeño Brea al frente de la Superintendencia de Bancos.

Con la decisión presidencial, Cedeño Brea sustituye en el cargo a Alejandro Fernández Whipple, quien había sido confirmado como superintendente de Bancos mediante el Decreto 442-24, emitido el 15 de agosto de 2024.

La disposición del Poder Ejecutivo toma como referencia la Ley Monetaria y Financiera número 183-02, normativa que establece el marco legal para la organización y funcionamiento del sistema monetario y financiero de la República Dominicana, así como las disposiciones relacionadas con la designación del titular de la Superintendencia de Bancos.

De acuerdo con lo establecido en esa legislación, el superintendente de Bancos es designado por el presidente de la República por un período de dos años, con la posibilidad de ser renovado en sus funciones siempre que cumpla con los requisitos establecidos por las leyes vigentes.

El decreto presidencial dispone, además, que el nuevo nombramiento sea comunicado oficialmente a la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Administración Pública, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, entre otras instituciones vinculadas al proceso administrativo y de supervisión estatal.

Con la emisión del Decreto 606-26, Víctor Cedeño Brea pasa a encabezar una de las principales instituciones de supervisión del sistema financiero dominicano, responsable de vigilar el cumplimiento de las normas aplicables a las entidades de intermediación financiera y contribuir a la estabilidad y correcto funcionamiento del sector bancario nacional.