Abinader nombra a Maira Morla Pineda al frente del INFOTEP y apuesta por continuidad institucional

Bartolo García

El presidente Luis Abinader designó a Maira Margarita Morla Pineda como nueva directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), mediante el Decreto núm. 95-26.

La nombrada funcionaria cuenta con más de tres décadas de experiencia dentro de la institución y se desempeñaba como subdirectora general desde el año 2014, consolidándose como una de las figuras técnicas de mayor trayectoria en el sistema de formación profesional del país.

La decisión presidencial se enmarca en lo establecido por la Ley núm. 116, que regula el funcionamiento del INFOTEP y dispone que su director general sea escogido por el Poder Ejecutivo a partir de una terna presentada por la Junta de Directores.

En este proceso, la terna fue remitida el pasado 10 de febrero de 2026 e incluía, además de Morla Pineda, a los profesionales Luis Manuel Rodríguez Acosta y Luis Hernani Beltré Mesa.

Con esta designación, el Gobierno apuesta por la continuidad institucional y el fortalecimiento de los programas de capacitación técnica que han impactado a miles de dominicanos en los últimos años.

Morla Pineda ha sido parte clave en el diseño, ejecución y modernización de múltiples iniciativas formativas orientadas a responder a las necesidades del mercado laboral y al desarrollo productivo nacional.

Durante su gestión como subdirectora general, contribuyó al fortalecimiento de alianzas con el sector empresarial, instituciones educativas y organismos internacionales, ampliando la cobertura y calidad de los servicios del INFOTEP.

Su llegada a la dirección general es vista como una garantía de estabilidad, conocimiento interno y compromiso con la misión de formar talento humano competitivo.

El INFOTEP se ha consolidado como una de las principales herramientas del Estado para impulsar la empleabilidad, la innovación técnica y la inclusión social a través de la educación.

Con este nuevo liderazgo, se espera que la institución continúe ampliando oportunidades de formación, adaptándose a los cambios tecnológicos y fortaleciendo su impacto en el desarrollo económico del país.

#eljacaguero #INFOTEP #LuisAbinader #MairaMorlaPineda #FormaciónTécnica #Educación #DesarrolloLaboral #GobiernoDominicano #Capacitación #Empleo