Abinader nombra a Jorge Subero Isa y Antoliano Peralta en puestos clave del sistema jurídico

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El presidente Luis Abinader dispuso nuevos nombramientos en el ámbito jurídico del Estado mediante el Decreto núm. 1-26, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y garantizar una mayor coherencia constitucional en la gestión pública.

A través de esta disposición, el mandatario designó a Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, función desde la cual tendrá la responsabilidad de asesorar legalmente a la Presidencia y velar por la correcta aplicación del marco normativo en las decisiones gubernamentales.

El decreto también establece el nombramiento de Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, en cumplimiento de la Ley núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de Justicia, promulgada en agosto de 2025, que dio origen formal a esta nueva cartera del Estado.

Con estas designaciones, el Gobierno busca avanzar en el fortalecimiento del Estado de derecho, la coordinación del sistema de justicia y la adecuación institucional a las nuevas disposiciones legales vigentes en el país.

Jorge Subero Isa es considerado una de las figuras más influyentes del ámbito jurídico dominicano, con una trayectoria ampliamente reconocida tanto a nivel nacional como internacional.

Durante catorce años, entre 1997 y 2011, Subero Isa se desempeñó como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, período en el cual impulsó importantes procesos de modernización del sistema judicial.

Bajo su liderazgo se fortaleció la carrera judicial, se promovió la independencia del Poder Judicial y se consolidaron reformas orientadas a mejorar la eficiencia y credibilidad de la justicia dominicana.

Además de su experiencia institucional, Subero Isa ha desarrollado una destacada labor académica como catedrático universitario, conferencista y autor de múltiples obras especializadas en derecho constitucional y administrativo.

En tanto, la designación de Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia marca un paso significativo en la consolidación de esta nueva entidad, llamada a desempeñar un rol estratégico en la articulación de las políticas públicas vinculadas al sistema judicial.

Peralta Romero cuenta con una amplia trayectoria como abogado litigante y consultor de entidades públicas y privadas, con especialización en materia electoral y administrativa.

En el ámbito gremial, ha ocupado posiciones relevantes como vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y secretario general de la Asociación de Abogados de la República Dominicana, lo que le ha permitido un contacto directo con las problemáticas del ejercicio profesional.

Es doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y posee un máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España.

Hasta su reciente designación, Antoliano Peralta Romero se desempeñaba como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, cargo para el cual fue nombrado mediante el Decreto núm. 324-20, el 16 de agosto de 2020.

Con estos nombramientos, el presidente Abinader reafirma su apuesta por perfiles de experiencia y solvencia técnica, orientados a fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad democrática y la correcta aplicación de la ley en la administración pública dominicana.