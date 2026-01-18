Abinader motiva a la juventud de Neiba a transformar su futuro a través de becas universitarias

Bartolo García

El presidente Luis Abinader exhortó este sábado a los jóvenes de Neiba a aprovechar las becas que ofrece el Gobierno para cursar estudios universitarios y técnicos, destacando que la educación es la herramienta más efectiva para abrir oportunidades y elevar la calidad de vida en la provincia Bahoruco.

Durante un encuentro celebrado en el Politécnico San Bartolomé Apóstol Fe y Alegría, el jefe de Estado invitó a los estudiantes a registrarse en la plataforma de becas del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), subrayando que estas facilidades están diseñadas para apoyar a quienes desean formarse y aportar al desarrollo del país.

El mandatario compartió de manera cercana con los jóvenes, escuchó sus inquietudes y respondió preguntas relacionadas con el acceso a la educación superior, el empleo y las oportunidades de crecimiento profesional, en un ambiente de diálogo directo y participativo.

Abinader reafirmó el compromiso del Gobierno con la educación integral de la juventud dominicana, señalando que la formación académica debe ir de la mano con el fortalecimiento de los valores ciudadanos y el sentido ético en el ejercicio profesional.

En ese contexto, recordó que su gestión reintrodujo la asignatura de moral y cívica en el sistema educativo, al considerar que la enseñanza de principios éticos es clave para construir una sociedad más justa y responsable.

“El conocimiento sin valores no es suficiente. Usted puede ser el mejor médico o ingeniero, pero si no actúa con honestidad y ética, no será un buen profesional”, expresó el presidente, resaltando la importancia del civismo y la responsabilidad social.

Asimismo, informó que sostuvo conversaciones con el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán, para crear rutas de transporte que faciliten el acceso de estudiantes de distintos municipios al nuevo recinto universitario inaugurado en Neiba.

El jefe de Estado también destacó la relevancia de la formación técnica y el dominio del idioma inglés, al señalar que estas competencias permiten a muchos jóvenes acceder a empleos mejor remunerados y a mayores oportunidades dentro y fuera del país.

Como parte de su agenda educativa, Abinader anunció el envío de una comisión técnica para evaluar el estado de las infraestructuras escolares en la provincia, con el objetivo de continuar fortaleciendo las condiciones del sistema educativo local.

En las palabras de bienvenida, la estudiante Doris Yariné Segura Guerrero agradeció al mandatario por propiciar un espacio de diálogo abierto, valorando la oportunidad de expresar las aspiraciones y necesidades de la juventud de Bahoruco.

La joven resaltó que la presencia del presidente envía un mensaje claro de respaldo a la educación pública y al desarrollo de una generación comprometida con el progreso de su comunidad.

Tras el encuentro con los estudiantes, el presidente Abinader sostuvo una mesa de trabajo con productores de uva de la provincia, escuchando de primera mano las inquietudes y propuestas del sector agrícola local.

Durante la reunión, el mandatario reiteró su disposición de apoyar al sector vitivinícola mediante políticas y acciones que fortalezcan la producción, mejoren la competitividad y generen mayores oportunidades económicas para los trabajadores del campo.

Con estas actividades, el presidente Abinader reafirmó su enfoque de desarrollo integral para Bahoruco, combinando inversión en educación, apoyo al sector productivo y cercanía con las comunidades como pilares para el crecimiento sostenible de la provincia.