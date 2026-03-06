Abinader llega a Miami para participar en cumbre hemisférica sobre seguridad y migración

Bartolo García

Miami, Florida.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, arribó este viernes a la ciudad de Miami para participar en una cumbre presidencial regional convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

El jefe de Estado dominicano llegó a las 2:24 de la tarde (hora local) al Aeropuerto Internacional de Miami, desde donde iniciará su agenda oficial en el marco del evento internacional.

La cumbre, denominada “Escudo de las Américas”, se celebrará este sábado 7 de marzo y reunirá a líderes de distintos países del continente.

El objetivo principal del encuentro es analizar desafíos regionales vinculados a la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de las naciones del hemisferio occidental.

Entre los temas centrales de discusión se encuentran la migración irregular, la lucha contra el crimen organizado y el combate a redes de narcotráfico y grupos criminales que operan en la región.

El presidente Trump sostendrá conversaciones con los líderes participantes con el propósito de fortalecer la cooperación entre los países y coordinar estrategias conjuntas frente a estas amenazas.

Durante su estadía en Miami, el presidente Abinader también tiene previsto desarrollar una agenda de reuniones bilaterales con otros jefes de Estado y representantes gubernamentales.

Estas reuniones buscarán fortalecer los vínculos diplomáticos y promover los intereses estratégicos de la República Dominicana en el escenario internacional.

La participación del mandatario dominicano en este encuentro forma parte de una agenda internacional más amplia programada para el mes de marzo.

Dentro de estos compromisos también se incluyen visitas oficiales a Chile y Francia, donde el presidente continuará desarrollando encuentros diplomáticos y económicos con autoridades y líderes internacionales.