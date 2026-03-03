Abinader lidera graduación histórica y amplía formación de servidores públicos

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó la graduación de 199 servidores públicos que completaron la primera cohorte de la Maestría en Gestión Pública y Gobernanza, en un acto celebrado en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

El programa académico fue impulsado por el Instituto Nacional de Administración Pública en alianza con la UASD, reuniendo a profesionales de 76 instituciones del Estado dominicano en una iniciativa sin precedentes para fortalecer la administración pública.

Del total de graduandos, 122 fueron mujeres y 77 hombres, lo que refleja una destacada participación femenina en los espacios de formación estratégica del servicio público.

Durante la ceremonia, el mandatario anunció la expansión inmediata del programa con la apertura de una nueva cohorte integrada por 500 participantes, reafirmando su compromiso con la profesionalización del Estado.

“Este es un inicio y no se va a detener hasta profesionalizar la administración pública”, expresó Abinader al instruir al INAP y a la UASD a iniciar de inmediato el proceso de apertura.

El jefe de Estado destacó que esta iniciativa enfrentó múltiples desafíos administrativos que retrasaron su puesta en marcha, experiencia que sirvió para reforzar los esfuerzos gubernamentales de simplificación y modernización de procesos.

Abinader subrayó que en un contexto de acelerados cambios tecnológicos y mayores exigencias ciudadanas, la gestión pública requiere profesionalidad y preparación técnica, dejando atrás la improvisación.

Reiteró que la capacitación de los servidores públicos no es un lujo, sino una necesidad estratégica para garantizar eficiencia, transparencia y sostenibilidad en la acción gubernamental.

La maestría está estructurada en cuatro áreas fundamentales: gestión de proyectos, innovación y transformación digital, gestión de recursos humanos y finanzas públicas, pilares clave para una administración moderna.

Al dirigirse a los graduandos, el presidente los exhortó a convertirse en agentes de cambio dentro de sus instituciones, capaces de transformar la burocracia en eficiencia y acercar el Estado a la ciudadanía.

El rector de la UASD, Editrudis Beltrán, calificó la gestión pública basada en gobernanza sólida como el baluarte ético de un buen gobierno y agradeció el respaldo presidencial a la academia.

Por su parte, el director del INAP, Gregorio Montero Montero, destacó que la gobernabilidad en el siglo XXI exige democracia y gobernanza democrática, principios que deben reflejarse en el ejercicio de la función pública.

En representación de los graduandos, Carlos Daniel Taveras de Moya afirmó que la formación recibida fortalece el compromiso de ejercer el servicio público con integridad y responsabilidad.

Con esta graduación y la ampliación del programa, el Gobierno reafirma su apuesta por consolidar una carrera administrativa basada en el mérito y la formación continua, como base de un Estado más eficiente y orientado al bienestar colectivo.