Abinader lanza Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035 para transformar la inclusión en República Dominicana

Bartolo García

El presidente Luis Abinader presentó este lunes el Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035, una estrategia de Estado que busca garantizar igualdad real de derechos y oportunidades para todas las personas con discapacidad en la República Dominicana.

Durante el acto, el mandatario destacó que esta política pública representa un compromiso firme con la dignidad, la autonomía y la integración plena de un sector históricamente excluido. Según el Censo 2022, más de 478 mil dominicanos viven con algún tipo de discapacidad, de los cuales el 57% son mujeres y el 43% hombres.

El documento estructural plantea metas precisas para los próximos diez años en accesibilidad universal, inclusión educativa, acceso cultural y deportivo, así como trabajo decente y empleo sostenible, con el propósito de romper barreras y garantizar derechos fundamentales.

El director del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), Benny Metz, explicó que este plan se apoya en la Ley 5-13 sobre Igualdad de Derechos y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el país asumió como compromiso internacional.

Benny Metz

Uno de los ejes centrales apunta a la igualdad de oportunidades, con acciones formativas dirigidas al personal público y privado. Hasta la fecha, 15,497 personas han sido capacitadas en trato digno hacia personas con discapacidad y más de 20,000 recibieron formación virtual en la Academia CONADIS.

En materia de accesibilidad universal, Metz señaló que 53 instituciones se encuentran registradas en el Sistema Nacional de Evaluación de Accesibilidad, y que se actualizó el reglamento arquitectónico para garantizar edificaciones accesibles a todos los ciudadanos.

El plan también fortalece la accesibilidad digital: 24 portales web están en proceso de certificación bajo la normativa NORTIC B2, además de expandirse la enseñanza de lengua de señas y la adecuación de espacios turísticos como segmentos de playa.

Sobre salud y rehabilitación integral, el Gobierno informó que el 54% de los hospitales ya cumple con criterios de accesibilidad y que se han ampliado protocolos de atención a usuarios con Trastorno del Espectro Autista, incluyendo capacitación al personal del SNS y del CAID.

Metz aseguró que se ampliarán las Unidades de Intervención Terapéutica Territorial y que la red CAID continuará creciendo para responder de manera más efectiva a las necesidades de los niños y sus familias.

El doctor José Fernando Benoit Peña, director del CAID

Otro eje clave es la inclusión educativa, cultural y deportiva, mediante la integración del enfoque inclusivo al Plan Decenal de Educación, piloto de valoración de estudiantes con discapacidad y acceso a disciplinas deportivas adaptadas.

El plan contempla, además, un robusto esfuerzo en empleabilidad digna. Hasta el momento, 51 instituciones levantaron diagnósticos de accesibilidad, 30 crearon comités de inclusión y 85 cumplieron programas formativos para cumplir cuotas de contratación.

Abinader resaltó acciones municipales que promueven comunidades inclusivas y destacaron jornadas comunitarias como “CONADIS para Todos”, desplegadas en múltiples provincias del país para acercar servicios, apoyo social e información a miles de familias.

El mandatario también anunció el incremento del financiamiento a organizaciones sin fines de lucro dedicadas al sector discapacidad: solo en 2025 se destinarán RD$141 millones, con proyección de expansión para el 2026.

Durante la ceremonia, el presidente entregó reconocimientos a ciudadanos e instituciones que han impulsado la defensa de derechos inclusivos, entre ellos la actriz Amelia Brea, la activista Cristina Francisco y el Patronato Nacional de Ciegos, además de un homenaje póstumo a Mary Pérez Marranzini.

Con este plan, el Gobierno afirma que se inicia una década decisiva en la que el país avanzará hacia una sociedad más equitativa, donde todas las personas puedan participar plenamente, sin límites ni discriminación.