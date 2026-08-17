Abinader juramenta nueva cúpula militar y policial en el Palacio Nacional

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader tomó juramento este lunes a los nuevos comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea de la República Dominicana, así como al nuevo director de la Policía Nacional, formalizando los recientes cambios realizados en los principales organismos militares y de seguridad del Estado.

La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde también fueron juramentados el nuevo Inspector General de las Fuerzas Armadas, el viceministro de Defensa para Asuntos Militares, el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial del Ejército.

Durante el acto, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, y el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Maireni Rivas Polanco. Tras prestar juramento, los nuevos funcionarios participaron en el tradicional saludo protocolar correspondiente a la ceremonia.

Con la juramentación, los nuevos responsables de las instituciones militares y policiales asumieron el compromiso de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, además de proteger y defender sus respectivas dependencias, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos y desempeñar fielmente las responsabilidades correspondientes a sus cargos.

Las designaciones fueron realizadas mediante el Decreto 557-26, del 16 de agosto de 2026, que establece al general Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo como comandante general de la Fuerza Aérea y al mayor general Jimmy Arias Grullón como comandante general del Ejército. Asimismo, el general Rafael Ernesto Rodríguez García asumió la Dirección General de la Policía Nacional.

Como parte de la reorganización, el mayor general Jorge Iván Camino Pérez fue designado Inspector General de las Fuerzas Armadas, mientras que el mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario asumió como viceministro de Defensa para Asuntos Militares, posiciones consideradas estratégicas dentro de la estructura de mando de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el general de brigada Guillermo Caro Cruz asumió como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el general de brigada Rafael Raimundo Ramírez Tejeda fue juramentado como comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial. Con estas juramentaciones, el presidente Abinader formaliza la nueva estructura de mando militar, policial y de seguridad presidencial dispuesta por el Poder Ejecutivo.