Abinader juramenta 865 nuevos agentes migratorios para reforzar el control fronterizo

Director de Migración afirma que las medidas se ejecutan con respeto a los derechos humanos y bajo un modelo de gestión más moderno y responsable

Bartolo García

Santo Domingo.– En un acto celebrado en el Coliseo Teo Cruz, el presidente Luis Abinader juramentó este viernes a 865 nuevos agentes destinados a fortalecer las labores de control migratorio en todo el territorio nacional, marcando un avance significativo en la capacidad operativa del Estado frente a la migración irregular.

Del total de graduados, 800 forman parte de los Agentes de Reacción Rápida (ARR) y 65 integran la Unidad de Reacción Rápida (URR), ambas adscritas a la Dirección General de Migración (DGM). Esta nueva cohorte permitirá reforzar la presencia institucional en puntos estratégicos del país.

Durante la ceremonia, el mandatario exhortó a los nuevos agentes a actuar con lealtad, integridad, disciplina y estricto apego a la Constitución, la Ley General de Migración y los reglamentos que rigen la función pública. Tras el juramento formal, los declaró investidos en sus cargos y agradeció su disposición a servir a la nación.

Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, destacó que estas incorporaciones forman parte de las medidas 5 y 6 establecidas en abril por el presidente Abinader para reforzar el control migratorio a nivel nacional bajo un enfoque responsable y respetuoso de los derechos humanos.

Lee Ballester explicó que entre las acciones adoptadas se contempla la incorporación de 750 nuevos agentes para operar oficinas de control en las 32 provincias del país, fortaleciendo la capacidad institucional y la respuesta ante situaciones vinculadas a la migración irregular.

El funcionario subrayó que los nuevos agentes recibieron un entrenamiento especializado alineado con los estándares jurídicos nacionales e internacionales, lo que contribuirá a modernizar la gestión migratoria y hacerla más efectiva ante los desafíos de seguridad fronteriza.

Asimismo, resaltó que estas medidas consolidan la visión del presidente Abinader de enfrentar la migración irregular con determinación y fortalecer las instituciones responsables del control fronterizo, garantizando soberanía, integridad territorial y un sistema más robusto y organizado.

El coordinador militar de la DGM, general de brigada retirado Franklin Antonio Garris Peralta, indicó que esta promoción eleva a 1,030 el número de agentes especializados formados, asegurando presencia activa en las 32 provincias y marcando un hito en la historia de la institución.

Garris Peralta agregó que los jóvenes, en su mayoría entre 18 y 30 años, fueron seleccionados tras un riguroso proceso que incluyó entrevistas, evaluaciones psicológicas y físicas, de donde surgieron los 865 graduados.

En representación de la nueva promoción, Daniela María Presinal Rossi expresó palabras de agradecimiento al Gobierno y destacó que los agentes fueron capacitados en leyes migratorias, derechos humanos, técnicas de detención, uso proporcional de la fuerza, despeje táctico, preparación física e idiomas, herramientas clave para un servicio más profesional.

Presinal Rossi reafirmó el compromiso de sus compañeros de desempeñar su labor con responsabilidad, respeto institucional y firmeza en la protección del territorio nacional.

De manera simbólica, recibieron sus diplomas los agentes Robinson Viviana (Segunda Promoción), Rosa Angélica Vázquez (Tercera Promoción) y Yeison Manuel Delgadillo Díaz (URR), representando a cada área formativa del grupo.

Al finalizar el acto, la DGM entregó un reconocimiento al presidente Abinader por su liderazgo en la implementación de una política migratoria responsable, destacando los avances logrados en modernización, fiscalización territorial y fortalecimiento de la seguridad fronteriza.

La institución valoró la visión estratégica del presidente, su compromiso con la institucionalidad y la prioridad otorgada a la protección del territorio nacional en un contexto migratorio cada vez más desafiante.

Acompañaron al mandatario los ministros de Defensa, Interior y Policía, altos mandos militares de todas las ramas, el director de la Policía Nacional y el Defensor del Pueblo Pablo Ulloa, reafirmando el carácter interinstitucional de esta política de control y seguridad migratoria.