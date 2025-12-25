Abinader invita a vivir una Navidad de valores y conciencia colectiva

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El presidente de la República, Luis Abinader, junto a la primera dama Raquel Arbaje, dirigió este martes un mensaje especial a la nación con motivo de la Navidad y el Año Nuevo, exhortando a los dominicanos a fortalecer la unidad, el amor y la solidaridad como pilares fundamentales de la sociedad.

En su alocución, el jefe de Estado llamó a reflexionar sobre el verdadero significado de estas fechas, subrayando que la Navidad no debe ser vista como un tiempo de excesos, sino como una oportunidad para reencontrarse con los valores humanos que se aprenden en el seno del hogar.

Abinader hizo énfasis en la necesidad de cuidarse de la ambición desmedida por las riquezas, advirtiendo que la búsqueda obsesiva del tener puede alejar a las personas de la paz interior y del bienestar colectivo que necesita el país.

El mandatario recordó que la Navidad tiene un profundo sentido espiritual, al evocar el nacimiento de Jesús en un ambiente de sencillez y humildad, lejos de la ostentación y las apariencias que muchas veces dominan la vida moderna.

“Es un tiempo para reafirmar los valores que aprendimos en nuestros hogares: el respeto, la honestidad y la humildad”, expresó el presidente, al tiempo que invitó a las familias dominicanas a cultivar estos principios en su convivencia diaria.

Durante el mensaje audiovisual, Abinader resaltó que la felicidad verdadera no se construye a partir de lo material, sino desde el amor, la armonía y la tranquilidad que nacen en el corazón de cada persona.

La primera dama, Raquel Arbaje, se sumó al llamado presidencial, manifestando que su presencia en el mensaje representa no solo su rol como compañera de vida del mandatario, sino también su compromiso como aliada en la labor de servir y transformar positivamente a la nación.

Arbaje exhortó a los dominicanos a mirarse con sinceridad, a aprender de las experiencias vividas y a reencontrarse con lo mejor de sí mismos, tanto como individuos como comunidad nacional.

Asimismo, destacó la importancia de reivindicar los valores humanos en cada acción cotidiana, especialmente en un contexto donde la empatía y la solidaridad resultan esenciales para enfrentar los desafíos sociales.

El presidente invitó a la ciudadanía a compartir el amor en familia, a valorar el abrazo de los verdaderos amigos y a fortalecer la fe que sostiene a la nación en los momentos difíciles.

Señaló que la Navidad representa una oportunidad para renovar la esperanza y reforzar el compromiso de construir un país más justo, humano y solidario para las futuras generaciones.

El mensaje estuvo cargado de un tono reflexivo, orientado a promover la paz social y la convivencia armoniosa, especialmente en medio de un contexto global marcado por tensiones e incertidumbres.

La pareja presidencial coincidió en que solo a través de la unión y el amor será posible seguir avanzando como nación y consolidar una sociedad basada en el respeto mutuo y la responsabilidad colectiva.

El pronunciamiento concluyó con una plegaria y un deseo compartido: “Que esta Navidad nos una en el amor, renueve la esperanza en cada familia dominicana y que el Niño Dios llene nuestros hogares de luz, paz y bendiciones”.

Finalmente, el presidente y la primera dama cerraron su mensaje deseando una Feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de esperanza, reiterando su tradicional expresión: “¡Que Dios bendiga a la República Dominicana!”.

