Abinader invita a la juventud a liderar una cultura de ética y transparencia en el país

Bartolo García

El presidente Luis Abinader llamó este miércoles a los jóvenes dominicanos a convertirse en guardianes de la ética y anunció que asumirá personalmente la presidencia del Sistema Nacional de Ética Juvenil, una iniciativa orientada a formar nuevos líderes comprometidos con la transparencia, la honestidad y el servicio público. El anuncio fue realizado durante el Tercer Congreso Nacional de Ética y Juventud, celebrado en Santo Domingo.

Durante su intervención, el mandatario afirmó que la ética debe practicarse todos los días y no limitarse a discursos o declaraciones. En ese sentido, exhortó a la juventud a convertirse en la vanguardia de este sistema, promoviendo valores que fortalezcan las instituciones y contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y responsable.

Abinader explicó que decidió asumir la presidencia del Sistema Nacional de Ética Juvenil porque considera que los jóvenes desempeñan un papel fundamental en la transformación del país. Asimismo, informó que la primera reunión de trabajo se realizará la próxima semana y que posteriormente se desarrollarán encuentros mensuales para coordinar las acciones de esta iniciativa.

El jefe de Estado aseguró que la ética debe ser la principal cualidad de quienes aspiran a servir al país, al señalar que la preparación académica o la experiencia pierden valor cuando no están acompañadas por la honestidad. Además, insistió en que la lucha contra la corrupción comienza con las decisiones cotidianas y con el respeto a las normas en cada espacio de la vida pública y privada.

El mandatario reiteró que su gobierno mantendrá una política de cero tolerancia frente a la corrupción, asegurando que cualquier acto indebido será investigado y llevado ante la justicia sin importar el cargo o la posición de quien lo cometa. También destacó que el Sistema Nacional de Ética Juvenil deberá convertirse en una plataforma presente en todo el territorio nacional para promover una cultura de integridad.

Durante el congreso, el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, afirmó que las nuevas generaciones tienen la responsabilidad de construir una sociedad basada en valores, transparencia y responsabilidad. Asimismo, anunció que el Sistema Nacional de Ética Juvenil buscará ampliar su alcance mediante una red de más de 200 jóvenes formados y certificados, con representación en los distintos municipios del país.

En la actividad también participó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien destacó el papel de la juventud como motor de las transformaciones sociales y del fortalecimiento institucional. El congreso reunió a cientos de jóvenes líderes, funcionarios, académicos y representantes de la sociedad civil, reafirmando el compromiso del Gobierno de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la ética, la participación ciudadana y la transparencia en la República Dominicana.