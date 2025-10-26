Abinader inspecciona presas del Cibao ante el paso del huracán Melissa

Bartolo García

Monción, Santiago Rodríguez. – El presidente Luis Abinader realizó este domingo un recorrido por las presas de Hatillo, Monción, Tavera y Rincón, con el propósito de verificar el comportamiento de los embalses ante el inminente paso del huracán Melissa, que podría provocar lluvias intensas en la región Norte del país a partir de este lunes.

Durante la supervisión, el jefe de Estado destacó la eficiencia de las autoridades en la gestión de los niveles de agua, lo que —según dijo— ha evitado que se produzcan situaciones de riesgo como en temporadas anteriores. “Vinimos a ver los preparativos y observamos que se han hecho bien, siguiendo el protocolo establecido. Ninguna presa presenta dificultades mayores”, afirmó.

El mandatario señaló que las presas de Tavera y Rincón se encuentran en condiciones estables, sin novedades relevantes, pero reconoció que Hatillo mantiene un nivel que requiere especial vigilancia, ya que podría comenzar a verter si las lluvias continúan aumentando el caudal.

Abinader advirtió que, de producirse esa eventualidad, se podrían generar afectaciones en la zona del Bajo Yuna, motivo por el cual el Gobierno ha dispuesto medidas de precaución en comunidades como Arenoso y Villa Riva, entre otras cercanas.

El presidente explicó que todos los embalses del país se están manejando bajo sus respectivos protocolos de control y generación eléctrica, con el objetivo de mantener márgenes seguros y garantizar la estabilidad energética. “Hemos cumplido con el protocolo para la generación, bajando los niveles de las presas, y gracias a eso no enfrentamos las dificultades de antes”, subrayó.

Respecto a la presa de Monción, Abinader indicó que se encuentra en la cota 279.18, muy próxima a su nivel de vertido, aunque controlada mediante generación eléctrica. Mientras, la presa de San Juan mantiene su cuenca en niveles manejables, sin riesgo de desbordamiento inmediato.

En cuanto a la presa de Monte Grande, el mandatario aseguró que cumple su función de control, contribuyendo a evitar inundaciones severas en el Yaque del Sur y protegiendo las zonas agrícolas y residenciales cercanas.

Abinader adelantó que en los próximos días continuará las inspecciones en las presas del Sur, particularmente en las provincias Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa, donde se mantienen activas las alertas preventivas ante el posible impacto indirecto del huracán.

El Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI) presentó un informe detallado sobre el estado actual de los embalses, donde se destaca que Tavera-Bao se encuentra en nivel 321.89, con un 76% de su capacidad total. Su caudal de entrada es de 46.14 m³/s y el de salida, por generación, de 61.26 m³/s.

En el caso de Hatillo, el embalse registra un 88% de su volumen, equivalente a 27.16 millones de metros cúbicos. La presa ha aumentado 1.15 metros en las últimas 24 horas, con un flujo de entrada de 104.00 m³/s y salida de 14.00 m³/s.

La presa de Monción alcanza un 98% de su capacidad, con un volumen de 4.19 millones de metros cúbicos. Su entrada promedio es de 35.92 m³/s y salida de 34.68 m³/s, manteniéndose en equilibrio operativo.

Por su parte, Valdesia registra un 90.05% de llenado, mientras que Jigüey se encuentra al 41% de su capacidad, con un incremento de 11.25 metros en el nivel del embalse durante las últimas 24 horas. Sabana Yegua, en tanto, presenta un 69% de su volumen y mantiene cerrada su central hidroeléctrica por precaución.

Finalmente, la presa de Sabaneta se reporta con un 100.43% de su capacidad, vertiendo 6.83 m³/s, y Rincón con un 95.4%, operando de forma controlada con salida de 10.35 m³/s a las 8:00 de la mañana.

En el recorrido acompañaron al presidente José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia; Olmedo Caba, director del INDRHI; Félix Reyna, director de Estrategia y Comunicación (DIECOM); Alberto Caminero, director de Prensa del Presidente; Antonio Marte, senador por Santiago Rodríguez; la gobernadora Glehanny Azcona y otras autoridades locales.

