Abinader inspecciona avances del túnel de la Plaza de la Bandera y proyecta alivio al tránsito capitalino

Bartolo García

El presidente Luis Abinader realizó la noche de este martes una visita de supervisión al túnel subterráneo que se construye bajo la Plaza de la Bandera, en la intersección de las avenidas Gregorio Luperón y 27 de Febrero, con el objetivo de constatar los avances de una de las principales obras viales en ejecución en la capital.

La infraestructura forma parte de un plan integral de soluciones viales diseñado para el Gran Santo Domingo, orientado a reducir la congestión vehicular y mejorar la movilidad urbana en zonas de alto flujo de tránsito.

Durante el recorrido, el jefe de Estado informó que el túnel estaría listo para el segundo trimestre del año 2026, conforme al cronograma establecido por las autoridades responsables de la obra.

El proyecto permitirá un flujo continuo en sentido norte-sur por la avenida Luperón, eliminando uno de los cuellos de botella más críticos del tránsito en la ciudad de Santo Domingo.

Al ofrecer declaraciones, el mandatario destacó que el Gobierno mantiene una supervisión constante de las principales obras de infraestructura vial que se desarrollan en el país, como parte de su compromiso con el ordenamiento del tránsito.

En ese sentido, anunció la inauguración prevista para este viernes de la avenida Ecológica Dr. José Francisco Peña Gómez, la cual se convertirá en la segunda vía de entrada desde el este hacia la capital.

Abinader señaló que, junto a esta obra, se ejecutan mejoras en otras importantes arterias viales, incluyendo la avenida República de Colombia, cuyos trabajos se entregarán de forma gradual.

Indicó que estas intervenciones permitirán una mayor fluidez del tránsito, reduciendo tiempos de desplazamiento y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos que se movilizan diariamente por la capital.

El presidente explicó que, de acuerdo con las proyecciones oficiales, para el segundo trimestre del próximo año estas soluciones viales estarán plenamente operativas.

Asimismo, se refirió a los avances en sistemas de transporte masivo, como la extensión del teleférico de Santo Domingo, que se prevé llegue hasta Pintura a finales del próximo año y hasta el Jardín Botánico para finales de 2027.

También informó que el monorriel de Santiago se encuentra en una fase avanzada de ejecución, lo que contribuirá a mejorar la movilidad en la región norte del país.

El túnel bajo la Plaza de la Bandera tendrá una longitud aproximada de 1.02 kilómetros y contará con dos carriles por sentido, beneficiando a cientos de miles de conductores que transitan diariamente por esta zona estratégica.

La visita de supervisión se realizó alrededor de las 9:30 de la noche, momento en el que el mandatario recibió explicaciones técnicas del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, así como de ingenieros y encargados del proyecto.

Durante el recorrido, Abinader pudo constatar directamente el avance de los trabajos y reiteró la importancia de esta obra para descongestionar el suroeste de la ciudad.

La construcción del túnel se enlaza con el paso a desnivel ya inaugurado en la Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar, completando una solución vial integral para la zona.

Con esta supervisión, el Gobierno reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructuras modernas y eficientes, orientadas a fortalecer la conectividad, la movilidad urbana y el progreso del país.