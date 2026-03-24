Abinader inicia agenda oficial en París con reunión clave junto a Macron y participación en foro anticorrupción

Bartolo García

PARÍS, FRANCIA.– El presidente Luis Abinader llegó la noche de este lunes a la capital francesa para desarrollar una intensa agenda oficial que incluye un encuentro con su homólogo Emmanuel Macron y su participación en el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE.

Durante su visita, el mandatario participará en la ceremonia inaugural de este importante foro internacional, considerado un espacio clave para promover políticas de transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional a nivel global.

En la sede de la OCDE, Abinader también formará parte de la firma de un Memorándum de Entendimiento entre la República Dominicana y ese organismo, además de aceptar la invitación para participar en el 18.º Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe, previsto para junio de 2026.

La agenda del jefe de Estado incluye reuniones con líderes empresariales y actores internacionales, con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades de inversión y fortalecer la cooperación económica entre ambos países.

Asimismo, sostendrá encuentros con figuras como Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, y Aidan Eyakuze, en el marco de una serie de actividades orientadas a consolidar alianzas estratégicas y ampliar la presencia dominicana en escenarios internacionales.

El esperado encuentro entre Abinader y Macron marcará uno de los puntos más relevantes de la visita, reforzando los lazos diplomáticos y de confianza entre República Dominicana y Francia.

La jornada también contempla un desayuno con empresarios franceses enfocado en atraer inversiones hacia sectores estratégicos como infraestructura, transporte, logística, zonas francas y energías renovables, antes de su retorno al país previsto para este miércoles.