Abinader inaugura techado multiuso del Club La Tribu y reactiva agenda comunitaria en La Romana

Bartolo García

La Romana.– El presidente Luis Abinader retomó su agenda en las comunidades tras su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, con la entrega del techado multiuso del Club La Tribu de Quisqueya, una obra largamente esperada por los residentes del Ensanche Quisqueya.

El mandatario encabezó la inauguración junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, marcando su primera actividad oficial en territorio luego de presentar al país los principales logros de su gestión gubernamental.

La entrega de esta moderna instalación deportiva forma parte del plan de expansión de infraestructuras recreativas en todo el país, con el propósito de impulsar el desarrollo integral de la juventud y fortalecer los espacios de convivencia comunitaria.

Con esta obra, el Ministerio de Deportes alcanza el proyecto número 39 inaugurado bajo la gestión de Kelvin Cruz, consolidando una política orientada a dignificar la práctica deportiva en cada municipio.

Durante el acto, el ministro Cruz destacó que el presidente Abinader “está revolucionando el deporte y la juventud en la República Dominicana”, gracias al respaldo continuo a iniciativas que transforman comunidades.

Recordó que la idea del techado surgió cuando el baloncestista dominicano Al Horford visitó el Palacio Nacional y expresó su deseo de construir una cancha profesional en el sector donde nació su padre.

Según relató Cruz, el presidente no solo acogió la propuesta, sino que decidió ampliarla, convirtiéndola en un techado multiuso con dos canchas: una para calentamiento y otra para juegos profesionales.

La obra, que supera los 62 millones de pesos en inversión, cuenta con piso certificado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), lo que la coloca a nivel de estándares internacionales.

Por instrucción del jefe de Estado, cada instalación entregada debe contar con un voluntariado responsable de su cuidado y mantenimiento, garantizando disciplina y sostenibilidad en el tiempo.

En ese contexto, el ministro juramentó el voluntariado del Club La Tribu, integrado por miembros de la comunidad que velarán por el uso adecuado y la dinamización del espacio.

La gobernadora de La Romana, Ivelisse Mercedes Méndez, expresó que la obra responde a un clamor histórico del sector y afirmó que su inauguración demuestra que el compromiso gubernamental se traduce en hechos concretos.

Por su parte, el inmortal del deporte Tito Horford agradeció al presidente Abinader por cumplir la promesa realizada en 2024 y hacer realidad un sueño esperado durante 44 años, destacando que la instalación marcará un antes y un después para la juventud romanense.

El alcalde Eduardo Kery Metivier también valoró la iniciativa, señalando que la comunidad se siente respaldada por un Gobierno que ha priorizado proyectos de alto impacto social en la provincia.

El techado, ubicado en la calle Guacanagarix, cuenta con estructura metálica de alta resistencia, camerinos, baños, oficinas administrativas, gradas, iluminación moderna y accesibilidad para personas con discapacidad, convirtiéndose en el nuevo epicentro deportivo y social del Ensanche Quisqueya.