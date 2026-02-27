Abinader inaugura nueva era en el sistema de licencias con documento de alta tecnología

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader recibió este jueves la primera emisión de la nueva Licencia de Conducir, marcando el inicio formal de una transformación histórica del sistema nacional de licencias hacia un modelo más seguro, moderno y tecnológicamente avanzado.

La entrega fue realizada por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, durante un acto celebrado en Epic Center Blue Mall, donde se presentó oficialmente el nuevo esquema operativo.

Morrison afirmó que esta modernización devuelve al Estado el control pleno del sistema y eleva los estándares de seguridad y transparencia. “No es solo un cambio de formato, es la consolidación de un sistema más seguro, auditable y transparente que fortalece la seguridad vial y genera beneficios al país sin aumentar el costo del servicio”, expresó.

El funcionario explicó que el nuevo modelo permitirá organizar el proceso de habilitación de conductores, ampliar su alcance social e incorporar progresivamente a más de un millón de motociclistas que actualmente no cuentan con licencia, contribuyendo así a reducir la siniestralidad vial.

Asimismo, destacó que el sistema mejorará la eficiencia del Estado y proyecta generar beneficios económicos superiores a los RD$1,000 millones, manteniendo el mismo precio para los ciudadanos.

Morrison resaltó que la nueva licencia representa una muestra concreta de transparencia en la gestión pública y del compromiso del Gobierno con el manejo responsable de los datos ciudadanos, bajo criterios éticos y cumplimiento normativo.

La nueva licencia sustituye el modelo anterior vigente durante 20 años, tras un proceso de licitación pública en el que resultó adjudicatario el Consorcio Mobility ID, especializado en la emisión segura de documentos personales.

El documento está fabricado en policarbonato de alta seguridad, personalizado con grabado láser e incorpora microtexto, hologramas, tintas invisibles e impresión UV, lo que eleva significativamente los niveles de protección contra falsificaciones.

El sistema integra biometría avanzada (ABIS) para validar la identidad del conductor y consolida un historial único centralizado con registros auditables, fortaleciendo la trazabilidad y la credibilidad del proceso.

También incluye exámenes teóricos y prácticos digitalizados, con procesos objetivos y verificables que reducen la discrecionalidad y garantizan mayor transparencia en la habilitación de conductores.

En una segunda fase se incorporará la Licencia Digital de Conducir (mDL), alineada al estándar internacional ISO/IEC 18013-5, lo que posicionará a la República Dominicana dentro de la evolución global de la movilidad inteligente.

El nuevo sistema ampliará su cobertura de 14 a 32 demarcaciones en el país, incluyendo las 31 provincias y el Distrito Nacional, y duplicará la atención en el exterior, pasando de cinco a diez consulados en esta primera etapa.

El INTRANT informó que no es obligatorio cambiar la licencia vigente si no está vencida, aunque los ciudadanos podrán optar voluntariamente por la nueva versión.

Con la entrega del primer documento al presidente Abinader, el país inicia una etapa caracterizada por mayor control estatal, seguridad reforzada y modernización tecnológica, consolidando un sistema de movilidad más confiable y alineado con estándares internacionales.