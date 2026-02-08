Abinader inaugura moderno Holiday Inn en Puerto Plata y refuerza la reactivación turística del norte

Bartolo García

El presidente Luis Abinader dejó inaugurado este domingo el Hotel Holiday Inn Puerto Plata – Cofresí Bay Area by IHG, una nueva apuesta al desarrollo turístico de la costa norte con una inversión de 26 millones de dólares.

La obra representa un respaldo directo del sector privado al clima de estabilidad y crecimiento que vive la República Dominicana, fortaleciendo la recuperación sostenida de la provincia de Puerto Plata.

El nuevo complejo hotelero dispone de 115 habitaciones, áreas recreativas, piscina, restaurante, lobby bar y espacios para eventos corporativos y sociales, diseñados bajo estándares internacionales de hospitalidad.

Con su puesta en funcionamiento se generarán más de 100 empleos directos e indirectos, impactando positivamente la economía local y dinamizando el comercio de la zona.

Durante el acto inaugural, el mandatario destacó que invertir en turismo dominicano es una decisión segura y rentable, agradeciendo a los empresarios que continúan apostando por el país.

Abinader subrayó la importancia del regreso de grandes marcas internacionales a Puerto Plata, señalando que su ausencia en años pasados afectó el posicionamiento del destino.

En ese sentido, afirmó que la apertura de hoteles de cadenas reconocidas como Holiday Inn marca una nueva etapa de crecimiento para la región norte.

El presidente también resaltó proyectos estratégicos como Punta Bergantín, que han demostrado ser exitosos tanto para el desarrollo regional como para las finanzas públicas.

En materia de infraestructura, anunció avances como la carretera del Ámbar, que reducirá a solo 30 minutos el trayecto entre Santiago y Puerto Plata, integrando ambas ciudades económicamente.

Además, mencionó la recuperación de la playa de Sosúa, la construcción de hospitales especializados en trauma y nuevas obras deportivas en toda la provincia.

El ministro de Turismo, David Collado, valoró la visión del presidente Abinader, destacando las inversiones históricas realizadas para rescatar y modernizar el destino Puerto Plata.

Collado celebró que más de 1,600 millones de pesos hayan sido destinados a obras turísticas en la zona, devolviendo competitividad al principal polo del norte del país.

Por su parte, Ricardo Felip, vicepresidente de CHC HOTELS, aseguró que el nuevo Holiday Inn representa una señal clara de confianza en el potencial de crecimiento de Puerto Plata.

Explicó que el hotel será operado bajo altos estándares de calidad, alineados con las exigencias del turismo internacional moderno.

En tanto, Silvia Vila Mantilla, presidenta del consejo de Atlambar Management, destacó la estabilidad económica dominicana como factor decisivo para la inversión.

Resaltó que Puerto Plata sigue siendo un pilar histórico del turismo nacional y ahora avanza hacia una oferta más moderna y diversificada.

Vila Mantilla subrayó que la ubicación estratégica del hotel en Cofresí permite conexión directa con atractivos como Playa Dorada, Sosúa, Cabarete e Isabel de Torres.

Indicó que este proyecto forma parte de una visión colectiva para revitalizar la Novia del Atlántico como destino integral del Caribe.

El Holiday Inn Puerto Plata se integra así a la estrategia nacional de fortalecimiento turístico, combinando inversión privada, infraestructura pública y confianza internacional.

Con esta inauguración, el Gobierno reafirma su compromiso de convertir a Puerto Plata en un eje clave del desarrollo económico, turístico y social del norte del país.