Abinader inaugura moderna Plaza Multiuso en El Seibo y proyecta a Miches como eje del nuevo turismo dominicano

Bartolo García

El presidente Luis Abinader dejó inaugurada este viernes la Plaza Multiuso Seibana, una infraestructura concebida para dinamizar la actividad cultural, social y productiva de la provincia El Seibo, como parte de la estrategia gubernamental de desarrollo integral y descentralizado.

Durante el acto, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Turismo, David Collado, junto a autoridades locales, líderes comunitarios y representantes del sector turístico y empresarial de la región Este.

La Plaza Multiuso Seibana cuenta con una capacidad para 2,500 personas, amplias áreas de estacionamiento, espacios infantiles y facilidades para la realización de eventos culturales, artísticos, ferias productivas y actividades tradicionales, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro para la comunidad.

El presidente Abinader afirmó que esta obra simboliza el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de las identidades locales y la creación de oportunidades económicas sostenibles, al tiempo que reiteró que Miches se perfila como el próximo gran destino turístico de la República Dominicana.

El jefe de Estado explicó que el desarrollo turístico que se impulsa en la zona no responde a improvisaciones, sino a una planificación estratégica basada en eficiencia, transparencia y correcta inversión de los recursos públicos en proyectos que impacten directamente a la gente.

Abinader agradeció el respaldo del Central Romana Corporation en la ejecución de la obra y señaló que la plaza representa el pasado, el presente y el futuro de El Seibo, al honrar tradiciones culturales como las corridas de toros y convertirlas en oportunidades de desarrollo vinculadas al turismo.

Indicó que muchos visitantes buscan experiencias distintas al sol y playa, como actividades culturales, históricas y ecoturísticas, por lo que anunció la creación de un patronato que gestionará una agenda permanente de eventos para atraer turistas a la provincia.

En referencia al presente productivo de El Seibo, el mandatario destacó que la plaza servirá como espacio para ferias ganaderas, agrícolas y comerciales, fortaleciendo sectores clave como la ganadería y la agricultura, fundamentales para la economía local.

Asimismo, informó que la infraestructura llevará el nombre de Don Eduardo Lima, en reconocimiento a su aporte histórico y su vínculo con la provincia, resaltando la importancia de preservar la memoria colectiva.

El presidente subrayó que el crecimiento turístico de Miches demandará una mayor producción agropecuaria para suplir los hoteles en desarrollo, lo que generará ingresos directos para los productores locales y nuevas fuentes de empleo para la población.

Abinader también destacó que este proceso va acompañado de inversiones en carreteras, hospitales, educación y servicios básicos, citando la mejora de la vía El Seibo–Miches como parte esencial del desarrollo regional.

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, afirmó que la Plaza Multiuso Seibana fue una iniciativa impulsada y supervisada personalmente por el presidente Abinader, con una inversión de RD$430 millones y bajo estrictos criterios de transparencia.

Collado aseguró que El Seibo vive su mejor momento histórico en materia de turismo, gracias a acuerdos público-privados que han generado más de US$1,154 millones en inversiones hoteleras en Miches, creando miles de empleos directos e indirectos.

Las autoridades locales coincidieron en que esta obra marca un antes y un después para la provincia, al sentar las bases para un desarrollo económico inclusivo, culturalmente sostenible y alineado con el crecimiento turístico de la región Este del país.