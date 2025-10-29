Abinader inaugura hotel en Miches y afirma que el municipio ya es una realidad del turismo dominicano

El mandatario destacó el impacto económico y social del proyecto Zemi Miches All-Inclusive Resort, que generará más de 5,000 empleos y consolida la visión de desarrollo sostenible impulsada por el Gobierno

Bartolo García

Miches, El Seibo. – El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles que Miches se ha convertido en una realidad tangible del desarrollo turístico nacional, al encabezar la inauguración del Hotel Zemi Miches All–Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, una inversión de 225 millones de dólares que fortalece la alianza público-privada y marca un nuevo hito en la expansión del turismo sostenible en la República Dominicana.

El jefe de Estado destacó que la transformación de Miches es el resultado de una política turística coherente y planificada, que combina inversión, sostenibilidad y bienestar social. “Hoy Miches es sinónimo de progreso, de esperanza y de oportunidades para miles de familias dominicanas”, expresó Abinader.

Durante el acto, el mandatario subrayó que este proyecto hotelero ha generado más de 5,000 empleos directos e indirectos, impactando de forma positiva en la economía local y en la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Asimismo, resaltó que el desarrollo turístico no solo se mide por las obras construidas, sino también por la formación del talento humano, razón por la cual el Gobierno ha impulsado programas educativos y la creación de hoteles escuela en la región, con el objetivo de capacitar a los jóvenes en áreas de hospitalidad y gestión turística.

Abinader enfatizó la importancia de que cada proyecto respete el equilibrio ambiental. “Nuestro modelo de turismo debe proteger los recursos naturales que nos hacen únicos. El éxito no puede medirse solo en cifras, sino en sostenibilidad y en el bienestar de nuestra gente”, sostuvo.

El presidente recordó que obras de infraestructura como la modernización de carreteras, la mejora del acceso al agua potable y los programas de educación técnica son parte esencial de la visión de desarrollo integral que impulsa su gestión.

Por su parte, el ministro de Turismo, David Collado, destacó que los proyectos en Miches reflejan una visión de desarrollo sostenible que consolida el liderazgo turístico del país. “Este destino representa el futuro del turismo dominicano: innovación, sostenibilidad y orgullo nacional”, afirmó.

Collado celebró la apertura del nuevo resort, calificándolo como un ejemplo de colaboración entre el sector público y privado. “Gracias a la visión del presidente Abinader y al compromiso de empresarios valientes, el turismo dominicano vive su mejor momento, batiendo récords en llegada de visitantes y calidad de servicios”, subrayó.

El CEO de Zemi Hotels & Resorts, Frank Elías Rainieri, destacó el respaldo del Gobierno al sector turístico, afirmando que Miches simboliza un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. “Este proyecto es el resultado de una alianza que combina sueños, inversión y compromiso con el país”, expresó.

Rainieri explicó que Zemi Miches representa la continuación de un legado familiar de más de 128 años en la industria turística. “Este hotel es una muestra de que cuando el sector privado y el Estado trabajan juntos, se logran resultados extraordinarios”, agregó.

Asimismo, el presidente de la compañía, Fred Oscar Imbert, valoró el apoyo del presidente Abinader y el financiamiento de Banreservas, que hicieron posible la materialización del proyecto. “Zemi Miches ha generado más de 1,100 empleos directos y 4,000 indirectos, reafirmando que la inversión privada puede ser un motor de transformación social”, sostuvo.

En tanto, el vicepresidente senior y director de operaciones para el Caribe y América Latina de Hilton, Jorge Giannattasio, indicó que este resort marca un hito estratégico para la cadena hotelera en la región. “Más que un hotel, es una puerta abierta al desarrollo, la inversión y la sostenibilidad”, afirmó.

El resort, ubicado frente a la Bahía de Samaná, ofrece vistas únicas y una experiencia inspirada en la cultura dominicana y los ancestros taínos. Con 500 habitaciones, restaurantes de autor y espacios ecológicos, se perfila como uno de los destinos preferidos de los viajeros que buscan lujo con identidad local.

La ceremonia fue bendecida por monseñor Santiago Rodríguez, obispo de San Pedro de Macorís, y contó con la presencia de ministros, legisladores, empresarios y autoridades locales. Todos coincidieron en que Miches es hoy un símbolo del nuevo modelo turístico dominicano, basado en la sostenibilidad, la inclusión y el orgullo nacional.

#eljacaguero #LuisAbinader #Miches #TurismoRD #ZemiMiches #DavidCollado #FrankEliasRainieri #Hilton #Banreservas #DesarrolloSostenible #ElSeibo #RepúblicaDominicana