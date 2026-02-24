Abinader inaugura extensión del Metro hacia Los Alcarrizos y transforma la movilidad en Santo Domingo Oeste

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este martes la puesta en marcha de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, una obra estratégica que beneficiará a más de un millón de personas de Los Alcarrizos y comunidades cercanas de Santo Domingo Oeste.

La nueva extensión recorre 7.3 kilómetros desde la estación María Montez hasta la estación Pablo Adón Guzmán, en la entrada de Los Alcarrizos, consolidando una conexión directa entre zonas densamente pobladas y el centro de la capital.

El proyecto incluye cinco estaciones modernas, una vía marginal de 6.5 kilómetros paralela a la autopista Duarte y un túnel de 940 metros, integrando infraestructura civil y sistemas electromecánicos de última generación.

Durante el acto inaugural, el mandatario afirmó que con esta obra Los Alcarrizos queda definitivamente conectado con el corazón de la ciudad, resaltando que se trata de una respuesta concreta a una necesidad histórica de movilidad y desarrollo urbano.

Abinader subrayó que miles de residentes que antes tardaban hasta una hora y media por trayecto ahora podrán desplazarse entre estaciones en apenas minutos, logrando un ahorro de hasta dos horas diarias en horas pico.

Además del tiempo, se estima una reducción de hasta un 60 % en los gastos de transporte de los usuarios, impactando de manera positiva en la economía familiar de los sectores beneficiados.

La Línea 2C tendrá capacidad para movilizar 15,000 pasajeros por hora en cada sentido, alcanzando un flujo aproximado de 150,000 usuarios diarios, fortaleciendo el sistema de transporte masivo de la capital.

El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, Jhael Isa, destacó que esta expansión completa la integración del sistema urbano, enlazando el metro con el teleférico de Los Alcarrizos y otros corredores de transporte.

Isa señaló que se trata de la mayor expansión en la historia del sistema integrado, elevando la cobertura y acercando el servicio ferroviario al corazón de los barrios de Santo Domingo Oeste.

Como parte de la etapa inicial, las autoridades anunciaron que la Línea 2C operará de manera gratuita desde este 25 de febrero hasta Semana Santa, con horarios especiales durante la semana, fines de semana y días feriados.

Las estaciones que componen el nuevo trayecto son Pedro Martínez, Franklin Mieses Burgos, 27 de Febrero, Freddy Gastón Arce y Pablo Adón Guzmán, esta última enlazada directamente con el teleférico.

El Gobierno resaltó que con esta obra se fortalece el Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo, que busca una movilidad más eficiente, segura y ambientalmente sostenible.

Asimismo, se destacó que la gestión de Abinader ha duplicado la cobertura del transporte público masivo en Santo Domingo y Santiago, incorporando nuevos kilómetros de metro, teleférico y monorriel.

Con la puesta en operación de la Línea 2C, el Ejecutivo reafirma su apuesta por una infraestructura moderna que reduzca la congestión, mejore la calidad de vida de los ciudadanos y transforme de forma estructural la movilidad urbana en la República Dominicana.