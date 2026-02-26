Abinader inaugura carretera Bayaguana–El Puerto y fortalece conexión entre el Este y el Nordeste

Bartolo García

El presidente Luis Abinader dejó inaugurada la carretera Bayaguana–El Puerto, una obra que marca un hito en la integración vial de la región Este y el Nordeste del país.

La vía, de 20.3 kilómetros de longitud, responde a una demanda histórica de comunidades que por más de tres décadas enfrentaron limitaciones para su desarrollo debido a la falta de una conexión segura y eficiente.

Esta carretera forma parte de un corredor de 103 kilómetros que articula las rutas Hato Mayor–El Puerto, El Puerto–Bayaguana, Bayaguana–Monte Plata y Monte Plata–Cevicos, permitiendo enlazar provincias sin necesidad de pasar por la capital.

Con esta infraestructura, se facilita la conexión entre localidades del Este como Higüey y El Seibo con provincias del Nordeste como Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Durante el acto, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, destacó que la obra reduce tiempos de desplazamiento, mejora la seguridad vial y fortalece el intercambio económico regional.

La carretera beneficia directamente a comunidades como El Mamón, Libonao, Los Manantiales, La Lima, Las Cañas, Majagual, Gonzalo y El Puerto, disminuyendo el aislamiento histórico que afectaba a estas zonas.

Además, impulsa la producción agrícola de cítricos, cacao, ganadería, jengibre y miel, así como el turismo religioso y ecológico, facilitando el acceso al Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros.

El senador de Monte Plata, Pedro Tineo, agradeció al mandatario por cumplir con una promesa largamente esperada, señalando que la obra representa desarrollo e integración regional.

Por su parte, la senadora Aracelis Villanueva resaltó que más de 30 comunidades quedan ahora conectadas, lo que significa dignidad y oportunidades para miles de familias.

En el paraje de Copey, donde se asfaltaron 2.3 kilómetros de calles por primera vez, los residentes celebraron con entusiasmo la transformación de su entorno.

Comunitarios como Yesenia Montero y Juan Rodríguez expresaron que la nueva carretera mejora el acceso a escuelas, transporte y comercio, cambiando significativamente su calidad de vida.

La infraestructura cuenta con dos carriles de 3.65 metros, paseos laterales, drenajes y señalización, diseñada para una velocidad de 80 kilómetros por hora, garantizando seguridad y durabilidad.

Con esta inauguración, sumada a otras obras recientes en la región, el Gobierno avanza en la consolidación de una red vial que redefine el mapa de la conectividad interprovincial en la República Dominicana.