Abinader inaugura carretera al Salto de Aguas Blancas y potencia el turismo ecológico en Constanza

Bartolo García

Constanza.– El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este viernes la inauguración de la carretera hacia el Salto de Aguas Blancas, una obra largamente esperada por los residentes de Constanza y que marcará un hito en el desarrollo del turismo ecológico de la zona.

¡La carretera que conduce a Aguas Blancas, en #Constanza, está en óptimas condiciones! Ahora será más fácil, seguro y rápido acceder al salto más alto del Caribe gracias a esta vía de 11.9 km, entregada hoy por el Pdte. @LuisAbinader y el ministro de @TurismoRD, @DavidColladoM.🛣️ pic.twitter.com/IwXyafTkk1 — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) September 19, 2025

La vía, de 11.9 kilómetros de extensión, fue construida con una inversión de RD$485 millones, y permitirá un acceso más rápido y seguro a la cascada de Aguas Blancas, ubicada a más de 1,600 metros de altura en el corazón del Parque Nacional Valle Nuevo.

El Salto de Aguas Blancas es considerado uno de los atractivos naturales más imponentes del Caribe, tanto por su belleza como por su ubicación privilegiada, y ahora podrá recibir visitantes en mejores condiciones de accesibilidad.

En el acto inaugural, el ministro de Turismo, David Collado, anunció que el Gobierno está invirtiendo RD$981 millones en proyectos turísticos en Constanza y Jarabacoa, de los cuales RD$508 millones corresponden directamente al municipio constancero.

Collado aprovechó para entregar el contrato y los fondos iniciales para la reconstrucción del Parque Anacaona, reafirmando el compromiso gubernamental con el desarrollo integral de la oferta turística de montaña.

El senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, valoró la obra al señalar que la carretera no solo facilita la llegada al salto, sino que también conecta con comunidades como El Convento, con el Parque Nacional Valle Nuevo, el monumento de Las Pirámides y la provincia San José de Ocoa.

De su lado, el alcalde de Constanza, Francisco Marte, agradeció al presidente Abinader por cumplir una demanda histórica de la población, destacando que esta infraestructura mejorará la movilidad de los comunitarios y multiplicará el atractivo turístico del municipio.

Con esta obra, el tiempo de acceso al Salto de Aguas Blancas se reducirá de 30 a solo 10 minutos, lo que no solo beneficiará a los visitantes, sino también a los habitantes que utilizan la vía para transporte y comercio.

El proyecto incluyó además la construcción de un parqueo, un parador fotográfico, barandas de protección, señalización, reposición de luminarias, mejoramiento de la capa asfáltica y obras complementarias, garantizando seguridad y comodidad en el trayecto.

Durante el evento, la Junta de Vecinos En Busca del Progreso de El Convento y la Cooperativa Coopavent entregaron un reconocimiento al presidente Abinader en agradecimiento por materializar un anhelo de varias décadas.

La comunidad valoró que la obra no solo tendrá un impacto turístico, sino que también impulsará la economía local, incentivando pequeños negocios, guías comunitarios y servicios relacionados con el ecoturismo.

En la ceremonia también estuvieron presentes la gobernadora provincial Luisa Jiménez de la Mota, el director de Politur, general Minoru Matsunaga, y los diputados Gabriela Abreu y Rogelio Alfonso Genao, quienes respaldaron el alcance de la obra.

Con esta inauguración, el Gobierno reafirma su compromiso de apostar por el turismo sostenible y de montaña, garantizando que Constanza se convierta en un destino de referencia para el ecoturismo en la República Dominicana y en toda la región del Caribe.

