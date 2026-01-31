Abinader inaugura Caipi Villa Aura y amplía la red de protección a la niñez en Santo Domingo Oeste

Bartolo García

El presidente de la República, Luis Abinader, inauguró este sábado el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) Villa Aura, una obra que beneficiará directamente a 250 niños y niñas del municipio Santo Domingo Oeste.

La apertura del centro forma parte de las políticas públicas orientadas a fortalecer la atención integral a la primera infancia y a garantizar mejores condiciones de desarrollo para los infantes desde los primeros años de vida.

Los niños atendidos en el Caipi Villa Aura provienen, junto a sus familias, de los sectores Las Caobas, Villa Aura, urbanización Olimpo, urbanización Las Palmas, El Caliche y el residencial Herrera.

Durante el acto inaugural, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, Josefa Castillo Rodríguez, destacó que esta obra reafirma el compromiso del Gobierno con la construcción de una República Dominicana más justa y equitativa.

Castillo Rodríguez señaló que, con el respaldo del presidente Abinader, el Inaipi continúa ejecutando la política de expansión de los Caipi para favorecer a la niñez en condiciones de vulnerabilidad, en quienes descansa el futuro del país.

Explicó que en el nuevo centro los infantes recibirán servicios integrales en salud y nutrición, estimulación temprana y educación inicial, así como detección y acompañamiento de necesidades educativas especiales y condiciones de discapacidad.

Asimismo, indicó que el Caipi Villa Aura brindará protección contra la violencia, apoyo al registro de nacimiento y orientación a las familias, con derivación a las instituciones correspondientes en los casos necesarios.

La funcionaria resaltó que uno de los principales propósitos de estos centros es permitir que madres y padres puedan desempeñar sus labores con la tranquilidad de saber que sus hijos se encuentran bien cuidados y protegidos.

En ese sentido, subrayó que el horario extendido del centro ofrece a madres, padres y tutores la oportunidad de reinsertarse al mercado laboral o retomar sus estudios, impactando positivamente la economía familiar y la calidad de vida del hogar.

La inauguración del Caipi Villa Aura se enmarca en el programa de ampliación de servicios dirigidos a infantes desde los 45 días de nacidos hasta los seis años de edad, impulsado por el Gobierno dominicano.

Los beneficiarios recibirán atenciones conforme al Modelo de Atención del Inaipi, el cual integra salud, nutrición, educación inicial, protección, registro de identidad y acompañamiento familiar y comunitario.

Este modelo busca no solo el desarrollo integral del niño y la niña, sino también fortalecer el rol de la familia y la comunidad en su cuidado y protección.

La bendición de la obra estuvo a cargo de la obispa evangélica Luz Díaz, mientras que el agradecimiento fue pronunciado por Lorena Rivera, en representación de las familias beneficiadas.

En la actividad participaron además Lucrecia Santana, gobernadora de la provincia Santo Domingo; el alcalde Francisco Peña; y la diputada Indira de Jesús, junto a otras autoridades y comunitarios.

Con esta inauguración, el Gobierno continúa ampliando la red de atención a la primera infancia, reafirmando que invertir en los niños y niñas es invertir directamente en el desarrollo y el futuro de la República Dominicana.

#eljacaguero #PrimeraInfancia #Caipi #INAIPI #LuisAbinader #PolíticasSociales #Niñez #SantoDomingoOeste