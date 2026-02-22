Abinader inaugura ampliación del Acueducto Barrera de Salinidad y marca un antes y un después en el suministro de agua del Gran Santo Domingo

La obra eleva la producción a 136 millones de galones diarios y beneficia a casi dos millones de habitantes de Santo Domingo Este y Norte

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader entregó este domingo la ampliación del Acueducto Oriental Barrera de Salinidad, una infraestructura clave que fortalece de manera histórica el abastecimiento de agua potable en el Gran Santo Domingo.

La obra, ejecutada por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), adiciona 136 millones de galones diarios al sistema y beneficia de forma directa a cerca de dos millones de personas en Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

El proyecto contó con una inversión de 142 millones de dólares y fue desarrollado en dos fases que permitieron recuperar y ampliar de manera progresiva la capacidad de producción del acueducto.

La primera etapa, inaugurada en diciembre de 2023, aportó dos metros cúbicos por segundo, mientras que la segunda fase sumó otros dos metros cúbicos por segundo, elevando el sistema a una producción total de seis metros cúbicos por segundo.

Este incremento se traduce en mayor presión, continuidad del servicio y mejor calidad del agua para miles de hogares que durante años enfrentaron limitaciones en el suministro.

Durante el acto, el presidente Abinader afirmó que su Gobierno ha asumido con planificación y visión de futuro la solución estructural del problema del agua potable en el Gran Santo Domingo.

Indicó que desde 2004 no se había construido ni planificado un nuevo acueducto para la capital, lo que provocó un rezago frente al acelerado crecimiento poblacional.

En ese sentido, anunció que en el tercer trimestre del año se sumarán otros dos metros cúbicos por segundo mediante la optimización del acueducto de Haina, impactando a Santo Domingo Oeste y al Distrito Nacional.

Asimismo, adelantó que el Gobierno iniciará este año una solución definitiva que aportará 10 metros cúbicos por segundo adicionales, de los cuales nueve serán destinados al Gran Santo Domingo y uno a Cotuí.

Explicó que el proceso de precalificación de empresas comenzará en marzo y que la obra será adjudicada a mediados de año, con una duración estimada de hasta tres años.

Abinader sostuvo que esta intervención garantizará el suministro de agua potable por al menos los próximos 20 años, cerrando una brecha histórica en infraestructura hídrica.

De su lado, el director general de la CAASD, Felipe Suberví, calificó la ampliación como un paso decisivo para el presente y futuro del Gran Santo Domingo.

Resaltó que se trata del acueducto por bombeo más grande del país y que al asumir la gestión encontraron un sistema produciendo menos del 50 % de su capacidad instalada, con más de dos décadas de atraso en inversión.

El funcionario aseguró que continuarán extendiendo las redes hacia comunidades que aún no cuentan con agua por tuberías y que trabajan en la rehabilitación total de los acueductos bajo administración de la institución.

También informó que, junto al BID y la CAF, avanzan en el proyecto de la Presa de Hatillo y el Acueducto de Cotuí, cuyo proceso de licitación será iniciado este mismo año.

Suberví enfatizó que cuando se administran con transparencia los recursos públicos y se prioriza el bienestar colectivo, los resultados se reflejan en obras que transforman la vida de la gente.

La ampliación del Acueducto Barrera de Salinidad devuelve al sistema su eficiencia original y la eleva a nuevos niveles, consolidando una de las inversiones más importantes en agua potable de las últimas décadas.

Con esta entrega, el Gobierno da un paso firme hacia la seguridad hídrica del Gran Santo Domingo, respondiendo a una demanda histórica y sentando las bases de un desarrollo urbano sostenible.