Abinader impulsa transformación urbana en Santiago con obras deportivas, educativas y apoyo al sector productivo

Bartolo García

El presidente Luis Abinader desarrolló este sábado una amplia agenda de inauguraciones y encuentros en Santiago, con intervenciones directas en sectores educativos, deportivos, culturales y comunitarios, reafirmando el compromiso del Gobierno con el crecimiento integral de la provincia.

Durante su recorrido, el mandatario entregó infraestructuras clave para el desarrollo local: un centro educativo, dos polideportivos y el Centro Cultural Banreservas, además de supervisar una jornada de asfaltado en Los Solares de Bella Vista.

Asimismo, sostuvo un importante encuentro con la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), donde se destacó el rol económico del Cibao dentro de la República Dominicana.

En La Yagüita de Pastor, Abinader encabezó la apertura del nuevo polideportivo del Club Mirador, una obra anhelada durante más de tres décadas por la comunidad, que ahora dispone de un espacio digno para el deporte y la recreación familiar.

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, resaltó que esta entrega demuestra que “la transformación que impulsa el Gobierno llega también a los barrios, mejorando la vida de la gente donde más se necesita”.

Esta obra fue ejecutada por la Dirección de Obras Públicas Municipales con una inversión de RD$24,385,034.77 y contará con facilidades para baloncesto, voleibol, boxeo, tenis de mesa y actividades comunitarias en 980 metros cuadrados de construcción.

Posteriormente, el jefe de Estado supervisó el avance del plan de asfaltado en el sector Los Solares de Bella Vista, un proyecto de 11.25 kilómetros y 62,500 metros cuadrados que beneficiará a más de 5,200 residentes con una inversión de RD$125 millones.

Abinader también inspeccionó los terrenos donde se construirá un moderno polideportivo y una funeraria en Bella Vista, obras que buscan garantizar servicios sociales y espacios de recreación a una de las zonas más pobladas de la ciudad.

En la comunidad de Rafey, dejó inaugurado el Polideportivo Andrés Durán, construido en 985 metros cuadrados y equipado con gradas, pedestales hidráulicos y áreas de accesibilidad, con una inversión que supera los RD$23.7 millones.

Estas acciones fortalecen la política de descentralización del deporte, que busca promover el sano esparcimiento y el desarrollo social desde los barrios y comunidades.

La jornada del presidente incluyó además un acercamiento directo con comerciantes e industriales de la ACIS, donde recibió un reconocimiento como el mandatario que mayor inversión ha ejecutado en el desarrollo económico de Santiago.

Abinader destacó que su visión de gestión ha convertido a la República Dominicana en una “nación policéntrica”, con polos de crecimiento consolidados en el Cibao, el Sur, el Este y el Gran Santo Domingo.

Asimismo, resaltó que Santiago aporta cerca del 40 % del Producto Interno Bruto nacional, además de liderar las exportaciones de zonas francas, el empleo formal y la generación de innovación productiva en el país.

Para cerrar su intervención, Abinader reiteró que la confianza alcanzada entre Gobierno, sector privado y sociedad es el motor que asegura el avance sostenido del país, y ratificó su compromiso de seguir invirtiendo en obras que impacten a la gente y mantengan a Santiago como corazón del progreso nacional.