Abinader impulsa revolución industrial verde con apertura de planta de reciclaje en San Pedro

Bartolo García

San Pedro de Macorís.– El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de la moderna planta de reciclaje Renacer, ubicada en la Zona Franca de Quisqueya, consolidando un importante avance en materia ambiental e industrial para el país.

La infraestructura, desarrollada mediante una alianza entre las empresas Diesco e Invema, es la primera en el Caribe con capacidad para producir resina PET reciclada de grado alimenticio aprobada por la FDA, bajo un modelo de economía circular.

Durante el acto, el mandatario destacó que este proyecto representa un paso firme hacia un modelo de desarrollo sostenible, al transformar residuos plásticos en materia prima útil para la industria, reduciendo el impacto ambiental y fomentando nuevas oportunidades económicas.

La planta cuenta con capacidad para procesar más de 124 millones de botellas plásticas al año, lo que permitirá disminuir significativamente la contaminación y fortalecer la cadena de reciclaje en la República Dominicana.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, afirmó que esta iniciativa refleja la confianza en el país como destino de inversión, resaltando que proyectos como este demuestran el dinamismo de la economía dominicana.

Asimismo, el director de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, valoró la recuperación y modernización de la Zona Franca Quisqueya, destacando que el espacio pasó de estar en abandono a convertirse en un centro atractivo para la inversión y el desarrollo.

El director de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez

Desde el sector empresarial, Manuel Díez Cabral, representante de Diesco, señaló que la planta posiciona al país como pionero regional en reciclaje PET, incorporando tecnología avanzada e inteligencia artificial para optimizar los procesos de producción.

El proyecto, que supera los RD$3,000 millones de inversión, generará más de 500 empleos directos y alrededor de 5,000 indirectos, impactando positivamente a cientos de familias y fortaleciendo la economía local en San Pedro de Macorís.

Además del impacto económico, la planta contribuirá a reducir unas 36,000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año, reforzando el compromiso del país con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Por su parte, George Gatlin, presidente de Invema, destacó que esta iniciativa posiciona a la República Dominicana como un hub de economía circular en el Caribe, con beneficios sociales, económicos y ambientales de gran alcance.

Las autoridades también resaltaron que el proyecto incluye componentes sociales como un centro de formación, un dispensario médico y un museo interactivo del reciclaje, enfocados en la educación ambiental y el desarrollo comunitario.

Con la puesta en marcha de la planta Renacer, el Gobierno y el sector privado reafirman su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento económico, consolidando al país como referente regional en la transformación de residuos en oportunidades.