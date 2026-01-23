Abinader impulsa proyecto ambiental al declarar de alto interés público el Jardín Botánico de San Juan

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader declaró de alto interés público la creación del Jardín Botánico de San Juan de la Maguana, mediante el Decreto núm. 38-26, fechado el 23 de enero de 2026, como parte de una estrategia nacional orientada a fortalecer la conservación ambiental y el desarrollo sostenible en el sur del país.

La disposición presidencial establece que el nuevo Jardín Botánico será un espacio clave para la educación ecológica, la investigación científica y la protección de la biodiversidad, contribuyendo además al ordenamiento territorial y al desarrollo social de la provincia de San Juan.

Como parte del decreto, se ordena la conformación de un Comité Gestor que tendrá la responsabilidad de coordinar, articular y dar seguimiento a todas las acciones necesarias para la puesta en marcha del proyecto, asegurando transparencia institucional y una adecuada gestión de los recursos públicos.

Entre las principales atribuciones de este Comité figura la elaboración y aprobación de un Plan Maestro preliminar del Jardín Botánico, el cual deberá ser presentado en un plazo máximo de tres meses, sentando las bases técnicas, ambientales y administrativas del proyecto.

El decreto también dispone que el Comité Gestor coordine el proceso de conformación institucional del Jardín Botánico, definiendo su estructura operativa, sus líneas de acción y los mecanismos de sostenibilidad a largo plazo.

Los recursos públicos que sean destinados a esta iniciativa estarán sujetos a los sistemas de control, fiscalización y rendición de cuentas establecidos en la legislación vigente, garantizando el uso responsable y eficiente de los fondos del Estado.

El Comité Gestor estará presidido por el Arzobispado de San Juan de la Maguana, lo que refleja un enfoque de articulación comunitaria e institucional en la gestión del proyecto ambiental.

Asimismo, formarán parte del organismo el Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entidades clave en la planificación y ejecución de políticas públicas ambientales.

La Gobernación Civil de la provincia de San Juan y la Dirección General de Bienes Nacionales también integrarán el Comité, aportando soporte territorial, legal y patrimonial al desarrollo del Jardín Botánico.

El decreto incluye la participación de importantes instituciones especializadas, como el Jardín Botánico de Santiago Profesor Eugenio de Jesús Marcano y el Jardín Botánico Nacional Doctor Rafael María Moscoso, que aportarán experiencia técnica y científica.

A estas entidades se suman organizaciones del ámbito académico y cooperativo, como la Cooperativa Central, Inc. (COOPCENTRAL), la Universidad ISA, la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) y el Centro Universitario Regional del Oeste de la UASD (CURO-UASD).

La inclusión de universidades en el Comité Gestor busca fortalecer la investigación científica, la formación académica y la vinculación del Jardín Botánico con programas educativos y comunitarios.

Con esta iniciativa, el Gobierno procura crear un espacio que sirva como aula viva para la educación ambiental, promueva la conservación de especies endémicas y fomente la conciencia ecológica en las presentes y futuras generaciones.

El Jardín Botánico de San Juan de la Maguana también está concebido como un motor de desarrollo local, capaz de generar oportunidades en áreas como el ecoturismo, la investigación aplicada y la gestión sostenible de los recursos naturales.

Finalmente, la declaratoria de alto interés público reafirma la visión del presidente Abinader de impulsar proyectos que integren protección ambiental, educación y desarrollo territorial, posicionando a San Juan como un referente regional en sostenibilidad y conservación ecológica.