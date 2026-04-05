Abinader impulsa pacto nacional ante crisis internacional y situación en Haití

Gobierno convoca a sectores productivos y sociales para consensuar medidas frente al escenario global

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El presidente Luis Abinader convocó a los sectores sociales, políticos y productivos del país a participar en un gran acuerdo nacional con el objetivo de enfrentar la actual crisis global.

El mandatario instruyó a los ministerios de la Presidencia, Hacienda y Economía, así como al de Industria, Comercio y Mipymes, a iniciar un proceso de consultas para construir consensos en torno a medidas económicas y sociales.

Explicó que estas conversaciones permitirán socializar planes diseñados por el Gobierno para sostener el crecimiento económico y mitigar los efectos negativos en las familias dominicanas.

El jefe de Estado advirtió que el contexto internacional está marcado por una alta incertidumbre, influenciada por conflictos bélicos en el Medio Oriente y otras tensiones globales.

Las declaraciones fueron ofrecidas tras una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, donde se evaluó la situación regional e internacional.

En ese sentido, Abinader anunció el reforzamiento de la vigilancia en la frontera, ante los recientes acontecimientos en Haití y la llegada de fuerzas internacionales para contribuir a su estabilización.

El presidente reiteró que la defensa del territorio, la protección de la población y el mantenimiento del orden público son responsabilidades fundamentales del Estado, para lo cual las Fuerzas Armadas se mantienen en alerta.

Asimismo, señaló que la crisis en Haití requiere un esfuerzo sostenido de la comunidad internacional para apoyar el fortalecimiento institucional y la seguridad en ese país.

Durante su intervención, el mandatario también reconoció el civismo de la población durante la Semana Santa y valoró el trabajo realizado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y demás organismos de socorro.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a regresar a sus hogares con prudencia, respetando las recomendaciones de las autoridades, mientras el Gobierno continúa adoptando medidas para garantizar la estabilidad y seguridad del país.