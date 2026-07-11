Abinader impulsa obras de agua, educación y deporte durante jornada de “El Gobierno Contigo” en Samaná

Bartolo García

Samaná.– El presidente Luis Abinader encabezó este sábado una jornada de trabajo en la provincia de Samaná, donde priorizó soluciones para el abastecimiento de agua potable, fortaleció iniciativas educativas y entregó importantes obras deportivas como parte del programa “El Gobierno Contigo”, que busca mantener un contacto directo con las comunidades y atender sus principales necesidades.

Durante el encuentro con comunitarios, el mandatario escuchó las inquietudes de los residentes y destacó la necesidad de mejorar la carretera interna entre Sánchez y Las Terrenas, además de reiterar que el acceso al agua potable continúa siendo una de las principales prioridades de su gestión para la provincia.

El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, informó que en los últimos seis años las inversiones en el sector agua han sido cinco veces superiores a las ejecutadas anteriormente, superando los RD$1,000 millones en Samaná. Asimismo, anunció que el sistema de alcantarillado de Las Terrenas será completado en los próximos dos meses y que la ampliación del acueducto recibirá una inversión cercana a RD$1,800 millones para mejorar el suministro de agua potable.

Como parte de su agenda, el jefe de Estado inauguró el remozamiento del Play Municipal de Samaná, una obra ejecutada con una inversión de RD$14,460,630.37, que incluyó el acondicionamiento del terreno, nueva verja perimetral, iluminación, techado de graderías y trabajos de pintura. El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, afirmó que esta infraestructura refleja el compromiso del Gobierno con la modernización de los espacios deportivos en todo el país.

El presidente también sostuvo un conversatorio con estudiantes de distintos municipios de la provincia, donde escuchó sus inquietudes y reafirmó el compromiso de fortalecer el sistema educativo. Durante el encuentro verificó el funcionamiento de los programas de Alimentación Escolar y del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), iniciativas orientadas a reducir la deserción escolar y garantizar mejores condiciones para el aprendizaje.

Asimismo, motivó a los jóvenes a aprovechar el programa Beca tu Futuro y destacó la importancia del dominio del idioma inglés para acceder a mejores oportunidades laborales, especialmente en una provincia con un creciente desarrollo turístico. Además, recordó que el Gobierno avanza en la construcción del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Samaná, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior.

Por su parte, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, anunció la entrega de una nueva escuela y el techado de la Escuela Primaria José Gabriel García en Las Terrenas, además del equipamiento de 320 laboratorios en distintas áreas del conocimiento. Como parte de las acciones dirigidas a la juventud, varios estudiantes recibieron becas completas para cursar estudios en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), reafirmando el compromiso del Gobierno de ampliar las oportunidades de formación técnica y profesional en la provincia.