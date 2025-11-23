Abinader impulsa modernización militar con nuevas unidades tecnológicas y cuarteles renovados

El presidente destaca el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas con drones, infraestructura digna y mejoras para soldados activos y en retiro

Bartolo García

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la inauguración de una amplia jornada de obras destinadas a fortalecer la infraestructura militar, la seguridad del país y la calidad de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas. Los trabajos fueron realizados en el recinto General de División Matías Ramón Mella, sede del Ministerio de Defensa (MIDE).

Durante el recorrido, el mandatario reafirmó su compromiso con la modernización castrense y la protección de la soberanía nacional. Subrayó que en estos cinco años se ha invertido en equipamiento, tecnología y vehículos que permiten un mayor alcance operativo de las instituciones militares.

Abinader anunció que el país contará con más aeronaves no tripuladas, lo que permitirá ampliar la vigilancia estratégica en zonas fronterizas, puertos, aeropuertos y áreas sensibles del territorio. “Seguiremos incorporando drones para proteger cada vez más a nuestro país”, expresó.

El jefe de Estado aseguró que la transformación que experimentan las Fuerzas Armadas responde a las necesidades actuales de seguridad y defensa, afirmando con convicción: “Hoy podemos decir que ya tenemos unas Fuerzas Armadas al nivel que requiere la circunstancias”.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, explicó que todas las obras inauguradas forman parte de un plan institucional orientado a mejorar las condiciones de servicio y la dignificación integral del personal militar.

La jornada incluyó la renovación completa del Regimiento Guardia de Honor, responsable de la seguridad del MIDE y de la protección de monumentos patrios. Las mejoras abarcan nueva fachada, recepción, oficinas, armerías, depósitos, pasillos y escaleras, así como espacios estéticos como barberías y un moderno salón de belleza.

Asimismo, fue construido un nuevo cuartel con capacidad para 150 miembros y se remozaron cuarteles adicionales que permiten alojar hasta 483 soldados en ambientes climatizados, con nuevos baños, camas, armarios y áreas de descanso más dignas y funcionales.

También se entregaron habitaciones renovadas para oficiales superiores y un cuartel acondicionado para oficiales subalternos, garantizando mejores espacios para el descanso tras sus jornadas de servicio.

Las obras incluyeron la intervención del Club de Oficiales, dotándolo de un restaurante remodelado, mejoras en la Cafetería La Trinchera, piscina restaurada con nuevos baños, gazebos, parrilleras y áreas recreativas para las familias militares. “El sano esparcimiento es una prioridad en nuestra gestión”, destacó el ministro.

Se habilitaron además oficinas y depósitos nuevos del Plan Social de las Fuerzas Armadas, que brinda asistencia a los militares activos y sus allegados.

En materia tecnológica, Abinader dejó en funcionamiento la Dirección General de Vehículos No Tripulados del C5i, equipada con sistemas avanzados para vigilancia y respuesta táctica, marcando un salto significativo en defensa aérea no tripulada.

También fue remozada la Unidad de Comando Especial Contraterrorista, que recibió cuarteles climatizados, baños renovados, nuevas salas de estar y moderno equipamiento logístico para reforzar las capacidades estratégicas del país ante amenazas emergentes.

La modernización alcanzó la Radioemisora Cultural “La Voz de las Fuerzas Armadas”, que ahora opera con nuevos equipos en Santo Domingo y Alto Bandera, sumando repetidores en Montecristi, Dajabón, Independencia, Elías Piña y Pedernales para mejorar su alcance nacional.

El ministro Fernández Onofre agradeció el respaldo del presidente del Consejo Directivo de INDOTEL, doctor Guido Gómez Mazara, por el soporte tecnológico que hizo posible la actualización de la red de comunicación militar.

Finalmente, fueron inauguradas nuevas áreas especializadas para militares en retiro, incluyendo una farmacia destinada a la entrega gratuita de medicamentos, consultorios, espacios para certificaciones y almacenes de acción social, garantizando asistencia integral a quienes ya cumplieron con su servicio al país.