Abinader impulsa mecanización del campo y negocia con EE. UU. protección para el arroz dominicano

Bartolo García

Punta Cana, R.D. – El presidente Luis Abinader anunció que el Gobierno profundizará la mecanización del sector agropecuario para elevar la productividad, reducir los costos y disminuir la dependencia de mano de obra extranjera, al tiempo que informó que mantiene negociaciones con Estados Unidos dirigidas a proteger la producción nacional de arroz, considerada estratégica para la seguridad alimentaria del país.

Durante el XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario, organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Abinader explicó que el arroz constituye uno de los principales puntos de las conversaciones con las autoridades estadounidenses en materia arancelaria. “Estamos negociando acuerdos en ese sentido, siempre defendiendo el interés nacional”, expresó el mandatario, quien sostuvo que República Dominicana debe proteger los sectores productivos considerados estratégicos.

El jefe de Estado señaló que, junto al Ministerio de Agricultura, se desarrollan programas de mecanización con metas de corto, mediano y largo plazo para transformar la producción. Indicó que la incorporación de maquinaria y nuevas tecnologías permitirá producir con mayor eficiencia y mitigar significativamente la necesidad de trabajadores extranjeros, además de mejorar la rentabilidad y competitividad de los productores dominicanos.

Abinader también identificó como prioridades la capacitación de técnicos y especialistas, la investigación, el acceso al agua y una mayor integración entre el Estado, las universidades y el sector productivo. Ante los efectos de la sequía y la variabilidad climática, llamó a fortalecer la capacidad de respuesta de la agricultura y recordó que la pandemia de COVID-19 demostró la importancia de contar con una producción nacional capaz de garantizar el abastecimiento de alimentos en momentos de crisis internacional.

El presidente de la JAD, Osmar Benítez, informó que más de 700 productores de diferentes provincias participaron en el encuentro y destacó las políticas gubernamentales dirigidas al sector. Entre las iniciativas tecnológicas citó la capacitación de más de 40 jóvenes en el manejo de drones aplicados al riego agrícola. Durante la jornada, Roberto Serrano, presidente del Consejo de Directores de la JAD, entregó a Abinader las conclusiones y recomendaciones elaboradas por los participantes.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, afirmó que el relevo generacional representa uno de los mayores desafíos de la agropecuaria y destacó al Programa Nacional de Mecanización (PRONAMEC) como instrumento para reducir costos, aumentar la productividad y disminuir la dependencia de mano de obra. Informó además que 315 técnicos y profesionales participan en cinco programas de formación especializada, mediante alianzas con universidades nacionales e internacionales y organismos de cooperación.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, resaltó las inversiones en modernización, financiamiento y logística vinculadas a la agroindustria y afirmó que las exportaciones agroindustriales superan los US$10,000 millones, dentro de exportaciones totales cercanas a US$14,000 millones. También señaló que el tiempo de permanencia de contenedores en los puertos se ha reducido a menos de 24 horas y que los nuevos sistemas de inspección permiten revisar alrededor del 96 % de las mercancías que entran y salen del territorio nacional.

Abinader reiteró que mecanización, innovación y formación de capital humano serán ejes centrales para elevar la competitividad del campo dominicano, mientras el Gobierno procura preservar sectores sensibles como el arroz frente a los cambios comerciales internacionales. El encuentro, celebrado bajo el lema “Capital Humano y Formación: Los Desafíos para la Transformación Competitiva de la Agropecuaria y la Agroindustria Dominicana”, reunió a productores, autoridades y representantes de las principales instituciones vinculadas al desarrollo agropecuario nacional.