Abinader impulsa hito histórico con la presentación del primer blindado militar ensamblado en el país

Bartolo García

El presidente Luis Abinader encabezó la presentación oficial del primer vehículo militar blindado ensamblado en la República Dominicana, denominado FURIA (Fuerza Unificada de Respuesta Inmediata Armada), marcando un momento histórico para la transformación y modernización de las Fuerzas Armadas.

El acto se realizó en San Cristóbal, donde el mandatario destacó los avances logrados por la Industria Militar Dominicana, la cual —afirmó— se ha consolidado en tiempo récord como un pilar estratégico para la defensa, la producción nacional y el desarrollo tecnológico del país.

Abinader recordó que, al inaugurarse formalmente la industria militar el año pasado, no se esperaba alcanzar tan rápidamente la capacidad de ensamblar un blindado de estas características, resaltando que las Fuerzas Armadas actuales distan mucho de las existentes hace algunos años.

El jefe de Estado subrayó que hoy el país cuenta con fuerzas militares más profesionales, mejor equipadas y con mayores niveles de dignidad para su personal, tanto en condiciones laborales como en ingresos y formación.

Indicó que todos los comandos y brigadas han sido remozados, y destacó la creación de la séptima brigada del Ejército en San Francisco de Macorís, al tiempo que informó que la flota de blindados pasará de apenas tres unidades existentes al inicio de su gestión a un total de 48.

El mandatario explicó que estos avances permiten una protección más efectiva de la frontera y una respuesta más eficiente ante los desafíos actuales, fortaleciendo la seguridad nacional desde una visión integral.

Abinader precisó que la transformación no se limita al ámbito terrestre, ya que también se registran progresos significativos en la Fuerza Aérea Dominicana, incluyendo ensamblaje de aeronaves y otros equipos, así como el desarrollo de diseños propios como el modelo FURIA.

Anunció además que se trabaja en un modelo especial de este blindado para seguridad ciudadana, que será utilizado por la Policía Nacional para el transporte de personal en operaciones tácticas.

Desde el punto de vista económico, el presidente resaltó el ahorro que representa la producción local de estos equipos, así como la mejora en la logística estatal, citando como ejemplo la rápida reparación y reincorporación de ambulancias al sistema de emergencias.

Agregó que esta eficiencia ha contribuido a reducir los tiempos de respuesta del Sistema 911, cuyos detalles serán ampliados próximamente por el Ministerio de la Presidencia.

El jefe de Estado informó que varios países ya han mostrado interés en los equipos producidos por la Industria Militar Dominicana, y no descartó que durante este año se concreten ventas internacionales, incluyendo aeronaves y otros vehículos especializados.

Asimismo, señaló que existen solicitudes para la adquisición de ambulancias y la posible comercialización de blindados, lo que abre una nueva etapa para la exportación y la autosuficiencia del sector.

Durante la presentación, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, destacó que en apenas nueve meses la industria militar ha logrado avances significativos en seguridad, generación de empleos y ahorro de recursos públicos.

Fernández Onofre resaltó que la conversión de la Industria Militar Dominicana en empresa pública, mediante decreto presidencial, permitirá mayor agilidad operativa, transparencia y sostenibilidad, consolidando un proyecto que —afirmó— posiciona al país en una nueva dimensión de capacidad defensiva, industrial y tecnológica.