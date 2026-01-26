Abinader impulsa educación fronteriza con 400 becas y expansión académica en Dajabón

Gobierno respalda el lanzamiento de la Extensión Dajabón del IEESL y moderniza talleres y laboratorios del ITESIL

Bartolo García

DAJABÓN.– El presidente Luis Abinader anunció la entrega de 400 becas para estudiantes de la zona fronteriza, como parte del compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la educación técnica y superior en la provincia de Dajabón.

El anuncio se realizó durante el lanzamiento de la Instituto de Estudios Especializados Superiores Loyola (IEESL) en su Extensión Dajabón, así como la inauguración de talleres y laboratorios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Loyola (ITESIL), iniciativas que amplían la oferta formativa para jóvenes y adultos de la región.

El mandatario destacó el valor académico del Instituto Loyola y exhortó a los estudiantes a aprovechar la oportunidad de formarse en una institución con carácter universitario y reconocimiento regional por su calidad educativa.

Abinader reafirmó que la Presidencia continuará respaldando el desarrollo de la nueva extensión universitaria en Dajabón, con facilidades para su fortalecimiento y expansión, alineadas con la política pública de acceso a educación de calidad.

Asimismo, informó que se trabaja en un acuerdo para aprovechar unas 950 tareas del proyecto Manzanillo, con la finalidad de convertirlas en un espacio de aprendizaje y producción donde los estudiantes puedan formarse, producir y comercializar en beneficio de la comunidad.

El presidente expresó su orgullo por sus raíces y reiteró su compromiso con el desarrollo integral de Dajabón, subrayando que la educación es la vía más efectiva para generar oportunidades y arraigo en la frontera.

De su lado, el rector del IEESL, padre José Altagracia Victoriano, SJ, resaltó la alianza entre el ITESIL y el Instituto Politécnico Loyola, instituciones con más de siete décadas de servicio al país.

Victoriano explicó que la iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la educación técnica y superior con presencia territorial, para mejorar la empleabilidad y el desarrollo productivo de la región noroeste.

Indicó que la nueva sede contribuirá a formar talento local con competencias técnicas y un firme compromiso ético, impactando positivamente la economía y el tejido social de Dajabón.

El rector añadió que este enfoque guía también la expansión de Loyola en Monte Grande, en la región Sur, y la visión de extender el modelo educativo al Este del país.

“No se trata solo de crecer, sino de replicar un modelo educativo probado, con altos beneficios sociales y académicos”, afirmó Victoriano al detallar la estrategia de expansión.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del padre José Núñez, SJ, director general del ITESIL, quien señaló que la inauguración marca una nueva etapa educativa en la frontera, al permitir que los jóvenes se formen sin abandonar su comunidad.

Núñez informó que la expansión en Dajabón inició con tres ingenierías, lo que permitió duplicar la matrícula y abrir oportunidades para estudiantes que antes debían migrar para continuar sus estudios.

Finalmente, se destacó que el proyecto incluye la habilitación de nueve laboratorios y talleres, una nueva entrada estudiantil, asfaltado de calles internas, dos parqueos, iluminación del campus y la entrega de dos autobuses de 30 pasajeros, consolidando una infraestructura moderna al servicio de la educación fronteriza.