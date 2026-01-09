Abinader impulsa educación, agua potable y comercio con nuevas inauguraciones en San Juan

Bartolo García

El presidente Luis Abinader desarrollará este sábado una amplia agenda de inauguraciones en el municipio de Las Matas de Farfán, en la provincia San Juan, con obras destinadas a fortalecer los servicios básicos y dinamizar la economía local.

La jornada contempla la puesta en funcionamiento de un centro educativo, la ampliación del acueducto junto a su planta de tratamiento, la inauguración del mercado municipal y una visita a una zona franca, como parte de la estrategia gubernamental de desarrollo integral del territorio.

Las actividades oficiales iniciarán a las 11:00 de la mañana, con la inauguración del Centro Educativo León Romilio Rodríguez Ventura, ubicado en la comunidad Carrera de Yegua, una obra que ampliará la cobertura y calidad de la educación en la zona.

Este plantel escolar permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, beneficiando a niños y jóvenes de comunidades cercanas, al tiempo que fortalece la infraestructura educativa del municipio.

Posteriormente, el mandatario realizará una visita a la Zona Franca Alegría FARMS, donde conocerá las operaciones productivas y el impacto de esta empresa en la generación de empleos y el encadenamiento agroindustrial local.

Durante el recorrido por la zona franca, se presentarán los aportes del proyecto al desarrollo económico de San Juan, así como su contribución a la creación de oportunidades laborales formales para residentes de la región.

La agenda continuará con la inauguración de la ampliación del acueducto y su planta de tratamiento, una intervención clave para garantizar mayor cobertura, continuidad y calidad en el suministro de agua potable a las comunidades beneficiadas.

Esta obra hidráulica permitirá optimizar el manejo del recurso, mejorar los estándares sanitarios y responder a la demanda creciente del municipio, especialmente en períodos de mayor consumo.

Como parte final del recorrido, el presidente dejará en funcionamiento el nuevo mercado municipal, concebido como un espacio moderno y ordenado para el intercambio comercial.

La infraestructura busca dignificar las condiciones de trabajo de los comerciantes, facilitar el acceso de los consumidores y estimular la actividad económica en Las Matas de Farfán.

Autoridades locales y comunitarias han destacado que el mercado contribuirá a la formalización del comercio, al aumento de ingresos y a la organización del abastecimiento de productos agrícolas y de consumo básico.

Las inauguraciones forman parte de la agenda gubernamental orientada a cerrar brechas sociales y fortalecer los servicios esenciales en municipios del sur del país.

Con esta jornada, el Gobierno reafirma su compromiso con la educación, el acceso al agua potable y el desarrollo productivo como pilares para elevar la calidad de vida de la población de San Juan.

Las obras inauguradas se integran a un plan más amplio de inversiones públicas que busca promover el crecimiento sostenible y la inclusión social en las comunidades del interior del país.