Abinader impulsa desarrollo de Puerto Plata con entrega de puente, viviendas, escuelas y centro técnico

Puerto Plata, RD.– La provincia de Puerto Plata vivió este sábado una de las jornadas más activas de los últimos años con la visita del presidente Luis Abinader, quien encabezó la inauguración de importantes proyectos de infraestructura, educación y vivienda que beneficiarán directamente a miles de familias.

Entre las obras más destacadas figura el nuevo puente sobre el río Bajabonico Arriba, en el municipio de Altamira, una infraestructura clave para garantizar la comunicación y fortalecer la producción agrícola de la zona.

El puente, con una inversión de RD$60 millones, tiene 40 metros de longitud y 10.10 metros de ancho, diseñado para soportar el tránsito de vehículos livianos y pesados. Su construcción era una demanda de más de 15 años por parte de agricultores, comerciantes y estudiantes de las comunidades cercanas.

Al pronunciar las palabras centrales, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, explicó que las tres obras inauguradas en la jornada superan los RD$1,500 millones en inversión, reflejando que los recursos públicos están siendo utilizados en proyectos de gran impacto comunitario.

Estrella anunció además que actualmente se construyen tres puentes más en la región y que, en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se licitarán más de 40 proyectos de reconstrucción y nuevas edificaciones a inicios del próximo año.

Entre estas futuras obras se contempla la construcción de un puente en la frontera de Guayajayuco, lo que permitirá mejorar la movilidad de los dominicanos en esa zona sin depender del tránsito por territorio haitiano.

La agenda de Abinader incluyó también la inauguración del Centro de Capacitación del INFOTEP en la Zona Franca Industrial de Puerto Plata, encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en representación del jefe de Estado.

Este moderno centro, levantado en alianza con la Corporación de Zonas Francas, está diseñado para atender la formación técnica de los trabajadores del parque industrial y de los residentes de comunidades cercanas.

El director del INFOTEP, Rafael Santos Badía, destacó que en este espacio se capacitarán miles de jóvenes y adultos en áreas como confección textil, informática, ciberseguridad, servicios administrativos, inglés, salud financiera, inteligencia artificial, marketing digital y community management.

La apertura del centro beneficiará directamente a comunidades como Cafemba, Cofresí, Costambar, Villa Progreso, Playa Oeste, San Marcos y Barrio San Felipe, además de estudiantes universitarios de la UASD-CURA y UTESA.

Con esta inauguración, el INFOTEP suma su tercer centro en Puerto Plata, sumándose a las instalaciones del antiguo Hotel Montemar y al Centro Tecnológico Pérez en Imbert, con planes de expandirse próximamente a Villa Montellano y Punta Bergantín.

El recorrido del presidente inició con la inauguración de la carretera Villa Elisa-Punta Rucia-La Ensenada, que conecta a Puerto Plata con Montecristi, tras más de 40 años de espera, y continuó con la entrega de 70 viviendas en el sector Kosovo, destinadas a familias que llevaban más de una década reclamando soluciones habitacionales.

La jornada concluyó con la apertura de dos nuevas escuelas en Saballo y Vuelta Larga, así como con un emotivo concierto de la Filarmónica Nacional en el parque central de Puerto Plata, como muestra del respaldo del gobierno a la cultura y el arte.

Con estas acciones, el presidente Abinader reafirma su compromiso de transformar la Novia del Atlántico en un referente de desarrollo económico, social y cultural, impulsando obras que impactan directamente en la vida de sus ciudadanos.

