Abinader impulsa a República Dominicana como hub tecnológico regional con ambicioso proyecto digital de Google

Bartolo García

El presidente Luis Abinader afirmó que la República Dominicana avanza con paso firme hacia un rol protagónico en la economía digital global, al presentar el Proyecto Puerto de Intercambio Digital impulsado por Google.

Durante su intervención, el mandatario expresó que el país no aspira únicamente a consumir tecnología desarrollada en otros mercados, sino a convertirse en actor activo en su creación, gestión y expansión en la región.

Abinader señaló que esta iniciativa posiciona a la nación como una plataforma estratégica en un contexto internacional donde los países compiten por liderar los avances tecnológicos y la economía del conocimiento.

Destacó que el proyecto no solo coloca a la República Dominicana en el mapa digital por su ubicación geográfica, sino como un centro clave de conectividad e intercambio de datos a nivel continental.

El jefe de Estado aseguró que la construcción del Puerto de Intercambio Digital marcará un punto de inflexión en la infraestructura tecnológica nacional, abriendo una nueva etapa de desarrollo para el país.

Calificó la inversión como un acontecimiento trascendental para el presente y el futuro dominicano, subrayando su satisfacción tanto como gobernante como ciudadano.

Explicó que las obras iniciarán el próximo mes de marzo y que en su primera fase incluirán la instalación de dos cables submarinos programados dentro del plan de despliegue internacional.

Según detalló, esta infraestructura permitirá aumentar considerablemente la capacidad de transmisión de datos, mejorar la estabilidad de la conectividad y reducir los tiempos de respuesta de los servicios digitales.

El presidente resumió el impacto del proyecto en cuatro pilares fundamentales: mayor velocidad, mayor seguridad, mayor resiliencia tecnológica y más oportunidades económicas.

Indicó que el nuevo puerto digital convertirá al país en un nodo central del flujo de información entre América del Norte, Centroamérica y Sudamérica.

Abinader enfatizó que esta transformación no significa solo conectarse al mundo, sino integrarse estratégicamente a la columna vertebral de la economía digital moderna.

Recordó que la experiencia internacional demuestra que este tipo de infraestructuras atrae centros de datos, empresas tecnológicas y proyectos vinculados a la innovación.

En ese sentido, subrayó que uno de los principales beneficios será la generación de empleos especializados y la expansión de oportunidades para jóvenes profesionales dominicanos.

Finalmente, afirmó que la apuesta tecnológica reafirma el posicionamiento de la República Dominicana como un actor emergente en la infraestructura digital del Caribe y América Latina, preparado para competir en la nueva economía global.