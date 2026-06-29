Abinader honra el legado democrático de Hatuey De Camps en acto conmemorativo

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader participó en el acto conmemorativo por el natalicio de Hatuey De Camps Jiménez, destacado dirigente político dominicano reconocido por su defensa de la democracia, las libertades públicas, la igualdad y la dignidad del pueblo. La actividad fue organizada por el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), organización fundada por el fenecido líder.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Luis Miguel De Camps García, hijo de Hatuey De Camps, quien resaltó que el legado de su padre trasciende el pasado y continúa siendo una referencia para las nuevas generaciones. Destacó que su trayectoria estuvo marcada por una firme defensa de los valores democráticos, el compromiso con el país y un profundo espíritu de compañerismo.

Durante el acto también intervino Milagros De Camps Germán, quien recordó las cualidades humanas del dirigente político y resaltó que, además de su liderazgo público, siempre promovió la unidad, la lealtad y el compromiso familiar como principios fundamentales de su vida.

Como parte de la conmemoración fue proyectado el documental “Hatuey De Camps: Lucha por el Medio Millón”, que narra la histórica movilización estudiantil de 1969 encabezada por De Camps para lograr el aumento del presupuesto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), elevando la asignación de 300 mil a 500 mil pesos y convirtiéndose en uno de los episodios más emblemáticos del movimiento universitario dominicano.

Asimismo, fue puesto en circulación el fascículo “Hatuey De Camps: Una vida dedicada a la política”, una publicación que recoge sus inicios en el liderazgo estudiantil, su estrecha relación con José Francisco Peña Gómez y su consolidación como una de las figuras más influyentes y respetadas de la política nacional.

La actividad, celebrada en el auditorio Manuel del Cabral de la UASD, reunió a importantes personalidades de la vida política nacional, entre ellas el expresidente Hipólito Mejía, los ministros José Ignacio Paliza y Antoliano Peralta, la alcaldesa Carolina Mejía, dirigentes del PRSD, familiares de Hatuey De Camps y representantes de distintos sectores, quienes destacaron el legado democrático y la vigencia de sus ideales.